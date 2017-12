SEBAGIAN masyarakat memiliki keinginan untuk memiliki rumah disebuah pulau. Alasannya tidak jauh dari ingin lebih menyatu pada alam. Tapi, pernahkah terbayang dalam benar Anda untuk memiliki rumah sekaligus pulaunya?

Mungkin hal tersebut hanya ada dalam impian atau khayalan Anda saja, namun ada satu keluarga di salah satu negara bagian Amerika yang menempati sebuah pulau kecil yang hanya terdapat satu rumah saja, yakni rumah keluarga Sizeland. Rumah tersebut bergaya khas ala rumah-rumah di benua Eropa, lengkap dengan cerobong asap.

Melansir dari laman Metro, Kamis (28/12/2017), pulau bernama Just Room Enough Island itu merupakan satu dari 1800 pulau yang ada di St Lawrence River yang memisahkan New York dari Ontario, kemudian dibeli kembali pada 1950 oleh keluarga Sizeland. Setelah membelinya, lalu keluarga tersebut membangun sebuah rumah dan menanam pohon, sebelum mengganti namanya jadi Just Room Enough Island.

 

Bagi Anda yang masih berpikiran normal pasti menganggap aneh keluarga ini. Pasalnya, pulau yang jadi tempat berdiri rumah mereka ukurannya hanya seukuran lapangan tenis saja. Uniknya lagi, dari kejauhan rumah sekaligus pulau yang berada di sebuah sungai itu membuat orang bertanya-tanya betapa repotnya harus mendayung perahu atau menggunakan speedboat jika ingin melakukan aktivitas di luar rumah seperti bekerja, sekolah, dan ke pasar.

Di sisi lain, rumah dan pulau yang dimiliki oleh keluarga Sizeland ini juga membuat orang-orang berpikir benar-benar ada sebuah rumah yang didirikan disebuah pulau kecil dan tidak ada rumah lain. Dari kejauhan juga Anda bisa seakan merasakan ketenangan, kesunyian, dan kedamaian bila tinggal di rumah dan pulau tersebut, karena jauh dari rumah lainnya dan kebisingan kota.

Ukuran pulau yang hanya seluas lapangan tenis membuat pulau tersebut masuk ke dalam buku pencatat rekor dunia, yaitu Guinness Book of World Record, dengan kategori pulau terkecil di dunia. Untuk orang-orang yang selalu mencari ketenangan dan jauh dari kebisingan bertetangga, maka rumah ini jadi pilihan tepat untuk beristirahat dan berteduh.

