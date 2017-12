DALAM hitungan jam tahun 2017 akan segera berakhir. Sebagian dari Anda mungkin telah memiliki rencana untuk perayaan malam tahun baru. Akan tetapi, ada pula yang belum memiliki rencana apapun.

Bagi Anda yang belum punya rencana, ada hal menarik yang bisa dilakukan. Anda bisa merayakan malam tahun baru di hotel bersama keluarga. Setiap hotel tentunya memiliki paket istimewa masing-masing. Okezone telah menghimpun informasi, Minggu (31/12/2017) dari sejumlah hotel. Berikut paket istimewa yang ditawarkan:

Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta

Tahun ini hotel yang terletak di daerah Taman Sari, Jakarta Barat itu menyelenggarakan pesta tahun baru dengan tema “RETRO 80’S”. Tamu hotel dapat menikmati sajian makan malam di Kicir-Kicir Restaurant dengan harga Rp300 ribu per orang mulai pukul 18.00 WIB. Sajian yang ditawarkan adalah live corner dan tradisional corner untuk para pencinta kuliner Nusantara. Pengunjung anak-anak di bawah 12 tahun bisa menikmati sajian tersebut secara gratis.

Selain itu pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Jakarta di 22 Sky Lounge sambil ditemani live music hingga pukul 22.00 WIB. Pengunjung juga dapat menikmati semarak pesta kembang api dari Monas, Kota Tua, hingga Ancol di lantai yang dikelilingi oleh kaca tersebut. Paket lain yang ditawarkan adalah menginap di hotel bintang empat tersebut dengan harga mulai dari Rp1,3 jutaan serta sudah termasuk sarapan pagi dan dinner untuk 2 orang.

Hotel Aston Marina Ancol Jakarta

Ancol adalah salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi pada saat malam tahun baru. Akan tetapi, apabila Anda tidak mau bersesakan dengan pengunjung lain, Anda bisa membelokkan arah ke Hotel Aston Marina Ancol. Pada perayaan tahun baru ini, pihak hotel mengajak para tamu berpetualang mengelilingi pulau-pulau unik dan menarik selama 24 jam dengan acara yang dikemas dalam “Island Hopping Adventure”.

Tamu hotel bisa mengunjungi Family Island terletak di Cumi Cumi Café untuk menikmati hidangan makan malam istimewa yang dihiasi pemandangan keindahan bawah laut dengan harga Rp388 ribu per orang. Selain itu, nantinya akan ada countdown party di lobby hotel. Pilihan lain yang ditawarkan adalah mengunjungi Acapulco Island yang terletak di Cium Cium Lounge & Bar untuk merasakan sensai liburan di pulau Mexico dan Kiddo Island yang terletak di Cicip Cicip Deli untuk beragam aktivitas yang menyenangkan untuk anak-anak. Tak hanya itu, tamu hotel bisa mengunjungi 33 Degrees Sky Bridge dengan nuansa bajak laut dan pemandangan laut serta gemerlap lampu. Harga yang ditawarkan untuk merasakan sensasi itu adalah Rp188 ribu per orang. Ada pula paket menginap untuk dua malam dengan harga mulai dari Rp3,5 jutaan serta sudah termasuk makan pagi, party packs, tiket ke Ancol, dan makan malam di Cium Cium Café.

Hotel Mercure Cikini

Masyarakat di sekitaran Jakarta Pusat bisa mengunjungi Hotel Mercure Cikini untuk merayakan sensasi tahun baru. Pihak hotel menawarkan harga paket menginap Rp 1,7 jutaan termasuk BBQ dinner, countdown party, dan sarapan pagi untuk dua orang. Di dalam kamar, nantinya akan disediakan terompet, topeng, dan coklat. Selain itu, paket lain yang ditawarkan adalah menikmati BBQ dinner dengan harga Rp350 ribu per orang di mana terdapat promo Buy 4 Get 5.

Usai pesta barbeque, para tamu akan diarahkan untuk naik ke De'Langit Rooftop Bar pada pukul 22.00 WIB untuk menikmati pemandangan 360° kota Jakarta dan countdown party yang disertai live music, DJ performance, sexy dancer, serta pesta kembang api. Tak hanya itu, ada pula doorprizes untuk menginap di beberapa Accorhotels di seluruh Indonesia.

The Trans Luxury Hotels Bandung

Menyambut tahun baru akan terasa spesial bila diisi dengan makan malam bersama keluarga serta menonton konser. Masyarakat Bandung dan sekitarnya dapat merasakan pengalaman itu dengan mengunjungi The Trans Luxury Hotel Bandung. Tahun ini pihak hotel menghadirkan grup R&B asal Amerika Serikat, All 4 One dan Sheila On 7 sebagai bintang tamu.

Harga yang ditawarkan untuk makan malam di The Restaurant lantai 3 dan menonton konser adalah Rp1,2 juta per orang untuk tiket festival, Rp 1.700.000,- per orang untuk tiket VIP, dan Rp2,2 juta per orang untuk tiket VVIP. Sementara itu, untuk menikmati sajian di The 18th Restaurant and Lounge harga yang ditawarkan adalah Rp1,3 jutaan per orang untuk tiket festival, Rp1,8 jutaan per orang untuk tiket VIP, serta Rp2,3 jutaan per orang untuk tiket VVIP. Selain itu, bagi tamu yang menginap diberi kesempatan untuk membeli tiket masuk Trans Studio Bandung dengan harga spesial.

Hotel Novotel Semarang

Tema "Disco Night" dipilih oleh Hotel Novotel Semarang untuk perayaan malam tahun baru. Paket yang ditawarkan adalah makan malam di Citrus Restaurant dengan beragam menu spesial. Dengan harga Rp175 ribu per orang, tamu hotel dapat memakan semua sajian yang dihidangkan sambil dihibur oleh live band, pianis, DJ performance, dan dancer. Selain itu, para tamu juga berkesempatan memenangkan doorprize berupa voucher menginap dan hadiah menarik lain serta countdown party menjelang detik-detik pergantian tahun. Sementara itu, bagi para tamu yang sudah melakukan reservasi kamar bisa mendapatkan potongan harga makan malam menjadi Rp150 ribu per orang.

(tam)