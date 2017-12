ANAK menjadi dambaan bagi setiap pasangan, terutama pada pasangan yang baru menikah. Hubungan seksual yang berkualitas akan meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan.

Kehidupan seksual berkaitan dengan kesehatan mental, fisik, dan emosional. Lalu, bagaimana hubungan seksual yang baik?

Hal ini harus dipertimbangkan apalagi seiiring dengan pergantian tahun baru. Karena punya anak jadi satu identitas yang wajib bagi sebuah keluarga agar hidup harmonis.

Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr dr Budi Iman Santoso, Sp.OG(K), MPH berbagi tips supaya pasangan suami istri dapat berhubungan seksual yang lebih efektif dan harmonis. Simak rangkumannya berikut yang ditulis Okezone, Sabtu (30/12/2017).

Jangan tergesa-gesa

Berhubungan seks jangan melulu menuntut nafsu. Anda harusnya bercinta dengan penuh gairah dan kesabaran. Jangan melakukan di bawah tekanan atau tergesa-gesa. Karena dampaknya sama dengan stres dan tidak santai.

Pakai pelumas

Penggunaan lubrikasi dapat berguna pada wanita yang merasa bagian kemaluannya kering dan nyeri saat melakukan hubungan seksual. Rasa nyeri dapat menyebabkan ketakutan untuk berhubungan intim. Karenanya, hal ini wajib dilakukan untuk mendukung gairah seks Anda.

Jaga kedekatan fisik

Tips lain yang bisa dilakukan oleh pasangan yakni dengan menjaga kedekatan fisik maupun sentuhan. Kedekatan fisik dapat berupa ciuman. Sentuhan ialah dengan mengenali bagian paling sensitif dari pasangan sendiri.

Sering ganti gaya seks

Berhubungan dengan posisi yang sama berulang-ulang dapat menyebabkan kebosanan. Jangan takut untuk mencoba posisi yang baru. Misalnya yang tadinya suka missionaris atau doggy style, Anda bisa coba woman on top atau sex on the chair.

Hidup sehat

Biasakan hidup sehat untuk menghambat risiko obesitas. Karena dampaknya dapat menurunkan libido pada populasi obesitas.

Dengan demikian, hubungan seksual yang berkualitas tidak hanya ditentukan saat akan berhubungan, namun kebiasaan hidup sehat menjadi kuncinya.

