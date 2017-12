Perayaan tahun baru tak hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi tempat wisata yang terbilang mahal. Anda bisa merencanakan liburan tahun baru dengan mengunjungi tempat makan bersama keluarga ataupun sahabat. Memilih tempat makan yang menarik dan murah bisa menjadi opsi yang tidak akan mengecewakan selara Anda.

Nah, dalam memilih tempat makan, Anda bisa melihat promo yang ditawarkan restoran yang sesuai dengan selera Anda sendiri. Berikut Okezone rangkum tempat makan yang menawarkan promo tahun baru dan dijamin pas untung kantong Anda.

Moet Hennesy, Mall Pasific Place

Hadir kedua kalinya, Moet Hennesy membuka pop up store dengan tema Cirque de Boissons atau Sirkus. Beberapa koleksi minuman mewah yang sudah akrab di telinga Anda para pecinta wine & spirit, seperti Hennesy (cognag), Dom Perignon (champagne), Belvedere (vodka), serta Glenmorangi (whisky) juga bisa Anda dapatkan dengan harga spesial.

Sushigroove

Beralih ke makanan Jepang, Anda bisa menikmatinya dengan menu paket spesial tahun baru yang dijamin tidak menguras kantong. Selama tanggal 11-31 Desember 2017, Sushigroove memberikan harga promo spesial seharga Rp69.000++ yang terdiri dari Chuka Wakame, Christmas Sushi Balls, dan Tuna Tataki. Promo ini hanya ada di outlet Sushigroove Grand Indonesia, Kota Kasablanka, dan Pondok Indah Mall 2. Jadi, sampai ketinggalan promonya ya!

Starbucks

Tempat nongkrong para pecinta kopi ini juga tak kalah menawarkan promo menarik akhir tahun lho! Strabucks sering menyajikan menu khusus untuk Natal dan tahun baru, yaitu Yoghurt Frappucciono. Menu ini hadir dalam 3 varian rasa, yakni mangga, matcha, dan rapsberry. Ketiganya menggunakan kombinasi yoghurt sehingga menghadirkan cita rasa yang menyegarkan.

SamWon House

Apa Anda pecinta makanan Korea? Nah, tahun ini tepatnya Desember 2017 dan Januari 2018, Samwon House mengadakan promo spesial menarik berupa menu All You Can Eat Joenggol dengan harga Rp129.000++ per orang. Menu pendamping atau lebih dikenal dengan bachan juga bisa Anda nikmati bersama promo ini. Sajian yang mirip dengan steamboat atau shabu-shabu ini sangat asyik dimakan bersama dengan keluarga ataupun sahabat sambil menikmati liburan tahun baru Anda.

