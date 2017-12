BOSAN, lelah, dan mati gaya. Begitulah yang biasanya dirasakan kita saat sedang berada dalam perjalanan, baik di dalam pesawat, kereta, maupun bus.

Rasanya ingin cepat-cepat sampai, tapi mau bagaimana lagi kalau tempat yang dituju saja masih jauh. Padahal, ada banyak hal yang bisa dilakukan saat sedang menempuh perjalanan. Salah satunya ialah dengan membaca buku. Khususnya bagi Anda yang gemar membaca, maka wajib untuk membawa novel atau buku.

Berikut ini merupakan beberapa buku cerita yang harus dibawa saat berada dalam sebuah perjalanan. Selain bisa membunuh rasa bosan, buku-buku ini juga bermanfaat memberi inspirasi terhadap petualangan liburan Anda, sebagaimana telah dirangkum dari berbagai sumber, Senin (1/1/2018).

The Alchemist oleh Paulo Coelho

Kisah fiktif ini menceritakan seorang pemuda bernama Santiago yang kerap kali mendapatkan mimpi. Ia pun memutuskan untuk mewujudkan mimpinya itu dengan berani meninggalkan zona nyamannya di Spanyol menuju Mesir hanya untuk menemukan Piramida yang muncul berkali-kali di dalam mimpinya. Selama perjalanan, ia melihat bahwa alam semesta selalu mendukung dalam meraih mimpinya itu yang sungguh inspiratif.

The Monk Who Sold His Ferrari oleh Robin Sharma

Buku ini menceritakan seorang Julian Mantle yang merupakan pengacara kelas atas dengan jadwal kerja yang padat dan kadar spiritual yang menyedihkan. Suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke India untuk mencari pemahaman akan kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini memiliki kisah yang inspiratif, yang pastinya bisa menjadi teman perjalanan Anda yang tidak membosankan.

Nias: Penyelamat Berkalung Matahari oleh Ghyna Amanda Putri

Buku ini mengisahkan tokoh Kaho yang menelusuri pulau Nias, tempat terindah dengan semburan ombak terbaik setelah Hawaii. Kaho menyusuri tempat-tempat wisata dan kebudayaan Nias, termasuk soal keberadaan para kanibal di Desa Gomo. Buku ini mengangkat tema kekeluargaan yang pastinya cocok dibaca saat sedang dalam perjalanan.

Tahta Mahameru oleh Azzura Dayana

Menceritakan tokoh Raja Ikhsan yang berkelana untuk menenangkan diri bersama teman-temannya ke Gunung Mahameru. Selama mendaki, ia bertemu dengan tokoh Faras. Buku ini juga mengalirkan cerita-cerita yang dibalut misteri dan penuh teka-teki. Dan yang tak luput dari novel ini ialah pendeskripsiannya yang begitu mendetail mengenai keindahan daerah yang dikunjungi sang tokoh. Tentunya alur cerita dari buku ini akan berhasil membuai para pembaca.

