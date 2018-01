TREN furnitur 2018 sepertinya akan hadir untuk memberi kenyamanan ruang. Baik dari segi warna, model, serta sentuhan yang lebih glamor.

Gibson Rocking, salah seorang yang ada di balik lini furnitur ternama, La-Z-Boy, mengatakan bahwa 2017 telah menjadi tahun yang memberi inspirasi lanjutan untuk tren furnitur 2018 dengan nada yang tidak jauh berbeda.

"Kami melihat dari segi bentuk akan mengarah lebih bulat dan lebih lembut. Cutting kepompong yang menenangkan akan hadir lebih baik sebelumnya, juga diharapkan dapat membuat rumah jadi tempat berlindung yang nyaman," kata Gibson dikutip dari iol.co.za, Senin (1/1/2018).

Nah, berikut ini 4 tren furnitur yang bisa meramaikan ruang rumah Anda di tahun 2018:

Desain lekukan

"Furnitur dengan desain melengkung akan kembali jadi tren. Desain furnitur yang empuk, dengan tambalan kenyamanan maksimal menjadi salah satu yang orang cari. Fokusnya adalah pada pemeliharaan dan pemulihan. Bentuk yang menggelembung, sarang, awan dan balon, akan membantu memberi imajinasi kreatif serta memaksimalkan waktu bersantai," ujar Gibson.

Warna netral

Gray is the black. Tampaknya warna abu-abu akan semakin populer tahun 2018. Sentuhannya juga akan semakin gelap bahkan hampir mengarah ke hitam. Warna ini akan cocok dengan aksen putih dan krem di sekelilingnya. Kombinasi warna furnitur ini akan menciptakan tampilan monokromatik yang kuat, namun dengan cara yang tenang dan lembut.

Intim dan personal

Lebih dari sebelumnya, desain bergerak menjauh dari komersialisme dan keinginan untuk tinggal di lingkungan hotel. Gibson mengatakan, "pada 2018 orang akan memenuhi hasratnya ingin memiliki kamar yang lebih berbicara tentang karakter pemiliknya. Dengan bangkitnya media sosial, orang menjadikan rumah sebagai area yang lebih umum, begitu pula ruang pribadi. Sehingga ruang privasi pun menjadi berkurang. Maka pemilihan furnitur akan membantu menceritakan kisah Anda".

Ala hutan tropis

Welcome to the jungle. Sentuhan hijau menjadi tren lingkungan terbaru. Namun juga merupakan tren desain interior yang sangat relevan.

"Nuansa hijau, seperti zamrud dan zaitun misalnya, akan semakin populer. Ini dipicu oleh lonjakan cetakan dan desain botani yang masuk ke rumah modern - melalui perabotan lembut, pelapis, bingkainya, wallpaper, seni dan bahkan permadani. Ini juga dilengkapi dengan penambahan lebih banyak tanaman indoor ke dalam ruangan".

