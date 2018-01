DALAM rangka menutup tahun 2017, Bandara Udara Halim Perdana Kusuma memberikan kejutan kepada para penumpang tujuan Makassar. Pesawat yang terbang pada pukul 22.30 WIB tersebut merupakan penerbangan terakhir di tahun 2017 dari Bandara Udara Halim Perdana Kusuma.

Executif General Manajer Halim Perdana Kusuma Kolonel PNB. A Rasyid Jauhari menjelaskan para penumpang tersebut mendapat suasana berbeda dari penerbangan biasa. Selain diajak bergembira, perwakilan penumpang juga mendapat kehormatan berupa pemberian kalung bunga dari Kolonel PNB. A Rasyid Jauhari.

"Ada sedikit ceremonial, momen yang bagus untuk gift atau kehormatan sebagai penumpang untuk pesawat terakhir di tahun 2017. Para pelanggan diajak bergembira, jadi ada suasana yang berbeda dari hari-hari biasanya," kata A Rasyid di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Minggu 31 Desember 2017.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa Abang dan None 2017 dari Jakarta Timur yang diwakili oleh Bang Agil, Non Novi, Bang Bayu dan Non Fajra juga ikut melepas para penumpang. Hingga ditutup dengan pembacaan doa bersama.

"Saya senang banget bisa berpartisipasi dalam acara ini," kata Bang Bayu.

Sementara itu, Kolonel PNB. A Rasyid Jauhari juga mengatakan terjadi peningkatan penumpang yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Sehingga pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan pelayanannya.

"Dibanding tahun 2016 lalu, ada kenaikan 21,2 persen dari penumpangnya, sementara pesawatnya mengalami kenaikan 18,3 persen. Kita punya catatan di 2017 jumlah penumpangnya 6.920.999 jadi hampir 7 juta," katanya.

"Rata-rata tujuan yang paling banyak, ke Solo, Jogja, Semarang dan sekitarnya," lanjutnya.

Untuk meningkatkan fasilitas, selain sudah mengaktifkan alat untuk check in sendiri, program unggulan pihak Bandara Halim juga berencana untuk memperluas parkir di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma.

"Bandara Halim termasuk mudah dijangkau. Kita juga rencanannya akan membuat parkir bertingkat," ucapnya.

