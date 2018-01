TEPAT pergantian tahun, Pasangan Edhie Baskoro Yudhoyono dan Aliya Rajasa Yudhoyono dikaruniai anak ketiga yang diberi nama Gayatri Idalia Yudhoyono. Sang ayah, Ibas Yudhoyono, akhirnya mengunggah foto momen menggembirakan tersebut di akun Instagram @ibasyudhoyono. Bapak 3 anak ini juga menulis caption yang mengumumkan nama anak perempuan mereka.

"Helloooo my beautiful cutie little Princess. Namaku: Gayatri Idalia Yudhoyono. Putri pertama anak ke-3 dari (Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Rubi Aliya Rajasa)," ucap Ibas di Instagramnya.

Ibas pun menjelaskan istrinya menjalani proses persalinan secara normal di Rumah Sakit Pondok Indah. "Alhamdulillah proses persalinan berjalan lancar. Lahir tanggal 1 Januari 2018, dengan berat 3590 gram dan panjang badan 48 centimeter," ucapnya.

Ibas dan Aliya memilih nama Gayatri karena nama tersebut diambil dari Kerajaan Majapahit yaitu istri dari Raden Wijaya, yang kemudian menurunkan Raja-Raja selanjutnya, selain itu “Gayatri” juga bisa diartikan sebagai 3 kekuatan besar (the Mother of all/nature). Sementara 'Idalia' juga bisa diartikan sebagai seorang princess atau anak dari (i)bas (d)an (ali(y)a) *baca idalia.

"Dan untuk melengkapi kesempurnaan nama tersebut kami berikan nama “Gayatri Idalia Yudhoyono” (GIY) atau yang nanti akan sering kami panggi sebagai “Gaia” atau “Baby G” saat ini. Welcome to the world “Baby G”. New Year, New Born Baby Girl!" tambahnya.

Kepada Okezone, Ibas mengatakan jika kehadiran baby Gaia semakin melengkapi kebahagian keluarganya di awal tahun 2018.

“Mohon doanya juga agar Aliya bisa segera pulih begitu juga putri kami bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat. Sekaligus amanah bagi saya dan Aliya sebagai orangtua yang dititipkan Allah SWT untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kami menjadi soleh dan soleha, berbakti, mewarisi kebaikan dan bisa berguna bagi sesama,” ucapnya.

Tak lupa Ibas juga mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh tim dokter dan rekan-rekannya yang membantu support dan doa kelancaran persalinan Aliya.

“Terima kasih juga kepada seluruh tim dokter, perawat keluarga, rekan dan sahabat serta semuanya yang telah turut membantu dan mendoakan kelancaran kelahiran putri kami,” pungkas Ibas.

(ren)