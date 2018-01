ADA banyak cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan cuka di dapur. Jika biasanya Anda menggunakan bumbu tersebut untuk membuat acar, marinasi, atau membuat dressing salad, cuka ternyata juga dapat digunakan untuk mengolah berbagai hidangan lezat.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Michael Harlan Turkell, 'Acid Trip: Travels in the World of Vinegar', setiap negara di berbagai belahan dunia memiliki tradisi tersendiri untuk mengolah cuka. Mulai dari Prancis, Italia, Austria, Jepang, hingga Amerika Utara. Turkell juga sempat menanyakan hal tersebut kepada Chef Chris Sepherd dan Chef Barbara Lynch untuk mengulik lebih jauh fungsi bumbu bercita rasa asam itu. Berikut ulasan lengkapnya, sebagaimana dilansir dari Food52, Selasa (2/1/2018).

Telur goreng

Menyajikan olahan telur goreng dengan cuka mungkin masih sangat asing bagi warga Amerika. Tapi jangan salah, teknik ini sudah sering dilakukan oleh orang-oran Prancis ketika mengolah makanan tersebut. Biasanya mereka akan mencampurkan sedikit cuka dan anggur putih ketika mengolah telur orak arik atau telur mata sapi. Untuk memperlezat cita rasanya, telur kemudian akan ditaburi irisan tarragon, semacam tanaman rempah-rempah yang sering digunakan penduduk Eropa.

Ice cream

Pemilik Jeni’s Splendid Ice Cream, Jeni Britton Bauer, sempat membocorkan bahwa sajian parmesan ice cream yang dijual tokonya itu diolah dengan campuran balsamic cherry shrub. Anda juga bisa membuat olahan ice cream yang sama dengan menambahkan sedikit vinegar atau cuka ke dalam adonan ice cream.

Pepper jelly

Menurut Barbara Lynch, rasa cuka akan semakin terasa nikmat jika diolah bersama merica atau bahan makanan bercita rasa pedas lainnya. Kombinasi antara paprika, cabai jalapenos dengan apple cicder vinegar syrup bisa menjadi salah satu contohnya. Anda juga bisa menambahkan sedikit potongan keju untuk memperlezat cita rasanya.

Pie

Anda mungkin belum pernah mendengar olahan pie yang dibuat dengan campuran cuka. Tapi jangan salah, resep klasik ini ternyata sudah sering digunakan oleh beberapa negara di Eropa. Pada zaman dahulu, cuka sering digunakan sebagai pengganti jeruk yang harganya cenderung mahal. Di buku Acid Trip ini, Turkell memasukkan sebuah resep pie yang ia dapatkan dari Chris Shepherd. Chef asal Houston itu mengadaptasi resep keluarga untuk membuat olahan pie yang menggugah selera, tentunya dengan menambahkan sedikit cuka.

Negroni

Selain koktail, racikan negroni juga biasanya mendapat sedikit tambahan cuka untuk memperkuat aroma dan cita rasanya. Seorang bartender asal Brooklyn, Damon Boelte mengungkapkan bahwa ia kerap membuat racikan negroni yang diberi campuran irisan stroberi dan mentimun, lalu ditambahkan setetes balsamic atau cuka di atasnya.

