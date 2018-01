JAKARTA - Kementerian Perdagangan melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah memperkenalkan bumbu khas Indonesia bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan katering di Arab Saudi.

Wakil Kepala ITPC Muchamad Syahran Bhakti mengatakan bahwa salah satu tujuan dari memperkenalkan bumbu khas Nusantara tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para jemaah haji dan umroh.

"Kami ingin memperkenalkan bumbu khas Nusantara kepada pelaku usaha kuliner hotel, restoran, dan katering di Arab Saudi, khususnya yang menyediakan konsumsi bagi jamaah haji dan umroh. Selain itu, juga untuk menguji permintaan pasar wilayah Timur Tengah," kata Syahran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Produsen bumbu kemasan Indonesia tengah berupaya menembus pasar Arab Saudi, salah satunya melalui demo memasak yang bertajuk "Fun and Easy Cooking with Kokita and Pring Mas. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Al Badr, Kandara Dist. Jeddah.

Produk bumbu yang diuji coba di pasar Arab Saudi adalah bumbu-bumbu berbahan dasar cabai, kunyit, kemiri, bawang putih untuk tumisan, dan bumbu dasar tanpa cabai yang kemungkinan akan dipasarkan untuk konsumsi jamaah haji dan umroh yang melarang penggunaan cabai.

Selain bumbu dasar, terdapat juga bumbu instant untuk nasi goreng, soto, kari, ayam goreng, serta aneka produk sambal seperti sambal bajak, sambal terasi, dan tauco.

