PERNIKAHAN merupakan momen sakral bagi setiap pasangan yang menjalaninya. Terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik dan menarik bak ratu sehari saat hari pernikahan tiba.

Tak ayal bila pemilihan gaun pengantin merupakan hal yang sangat krusial. Lazimnya kriteria gaun pernikahan yang dipilih adalah berpotongan anggun, feminin, mewah, dan tampak istimewa. Alhasil model ball gown kerap menjadi pilihan para wanita di hari bahagianya.

Namun, seiring dengan berkembangnya tren busana pengantin, kini para desainer mulai membuat gaun pernikahan bercelana yang sekilas tampak kasual. Padahal bila diperhatikan, penggunaan busana pengantin bercelana bisa tetap cantik dan feminin kok. Asal model dan material yang digunakan pun tetap dibuat mewah.

Hal ini pula yang dilakukan oleh desainer asal Spanyol bernama Herve Moreau. Namun, bukan jumpsuit biasa yang ia rancang. Ia membuat busana pengantin bercelana dengan model yang sangat transparan. Bahkan, membuat penggunanya nyaris telanjang.

(Foto: @pronovias/Instagram)

Pemilik label Pronovias itu mengungkapkan bahwa dirinya menghabiskan waktu 244 jam untuk membuat busana pengantin bercelana tersebut. Bertabur ribuan batu kristal dan terbuat dari material lace dan Chantilly, bagian-bagian vital pada tubuh wanita, seperti payudara dan area kewanitaan dipenuhi dengan aksen lace yang lebih tebal.

Well, nyatanya busana pengantin bercelana ini memang menjadi rancangan spesial Herve Moreau untuk seorang model asal Spanyol yang akan menyelenggarakan pernikahan. Ia bernama Cristi Pedroche.

(Foto: @cristipedroche/Instagram)

Baik Herve Moreau dan Cristi Pedroche sempat mengunggah tampilan jumpsuit transparan tersebut melalui akun media sosialnya masing-masing. Keduanya saling mengucapkan rasa terima kasih melalui keterangan foto yang diunggah.

"Thank you for trusting us again for such a special occasion," tulis Herve Moreau melalui akun media sosial Pronovias.

Beberapa netizen pun sempat mengomentari penampilan jumpsuit transparan yang mencuri perhatian itu. Ada yang menanggapinya dengan candaaan, namun tak sedikit yang memberi cibiran.

"Imaginnnnne coming up the church in this," ujar salah seorang netizen.

"This is embarrassing," tambah netizen yang lain.

"For the good sake !! No thing is clear," tambah netizen lainnya.

Nah, bagaimana dengan Anda, tertarik menggunakannya saat hari pernikahan? Demikian seperti dilansir Metro, Kamis (4/1/2018).

