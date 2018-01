PANGERAN George menjadi cucu kerajaan Inggris yang selalu berhasil mengalihkan perhatian masyarakat. Tidak hanya berasal dari keluarga terpandang, anak laki-laki dari pasangan Pangeran William dan Kate Middleton ini juga memiliki wajah yang menggemaskan.

Baru-baru ini Pangeran George menyita perhatian masyarakat saat kali pertama masuk sekolah. Saat itu, ayahnya yang mengantar, dan disambut oleh guru kelas yang berpenampilan layaknya Kate Middleton.

Dalam kesempatan lainnya, Pangeran George juga selalu tampak bersama ayahnya, dan sementara adik perempuannya yang selalu dekat dengan ibunya. Namun, sadarkah Anda, ketika tampil di depan publik, Pangeran George selalu menggenggam tangan ayahnya, dan hampir tidak pernah terlihat bersama dengan ibunya?

Ternyata di balik genggaman tangan George dan kedekatannya dengan Pangeran William memiliki arti tersendiri. Seorang ahli parenting menyadari hal ini dan mengungkap makna yang dilihatnya tersebut.

Melansir dari Mirror, Kamis (4/1/2018), kata ahli parenting, bukan suatu kebetulan George selalu berdiri dekat Pangeran William, sementara Charlotte lebih dekat dengan Kate, dan pola itu selalu sama. Makna pola tersebut dipercaya terkait dengan mempersiapkan George untuk menjalani perannya kelak sebagai raja suatu hari nanti.

Dalam kartu ucapan Natal misalnya, Pangeran William yang berdiri berdampingan dengan Kate Middleton, tampak memegang kedua pundak Pangeran George. Sementara itu, Pangeran George mengenakan kemeja biru berdiri di depan ayahnya sambil memegang jari manis, dan adiknya yaitu Charlotte berdiri di depan Kate sambil tersenyum manis.

“Melihat seorang ayah bersama anaknya itu memiliki arti sang ayah ingin mengajarkan anaknya mengenai peran dasar dan tanggung jawabnya dalam hidup bersama keluarga. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang pria ketika membesarkan anak laki-lakinya untuk menjadi seorang pria,” ucap Jasmine, ahli parenting.

Hubungan dan kedekatan yang tampak antara Pangeran George dan Pangeran William juga mencerminkan eratnya ikatan yang tercipta antara ayah dan anak, juga pada anak perempuan dan ibunya. Tidak hanya Jasmine saja yang peka dengan kedekatan George dan William, tapi The Sleep Nanny and Expert pada tayangan The Baby Show Lucy Shrimpton juga mengatakan hal serupa.

Ia mengatakan anak yang lebih kecil biasanya berada pada tahap dan lebih tergantung pada ibu mereka, sementara anak yang lebih tua lebih tua akan lebih dekat dengan ayah mereka, dan hal tersebut tidak tergantung pada jenis kelamin. Selain itu, ia juga menuturkan, Pangeran William dan Kate Middleton telah memahami pentingnya ikatan anak laki-laki dengan ayahnya dan anak perempuan dengan ibunya.

