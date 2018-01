TAHUN 2018 mungkin jadi tahun yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, salah satunya Pangeran Harry dan sang calon istri, Meghan Markle yang diketahui akan melaksanakan pernikahannya pada 19 Mei 2018 mendatang.

Walaupun terhitung masih beberapa bulan lagi, namun banyak pihak yang sudah merasa penasaran dari sekarang seputar detail perhelatan royal wedding ini. Salah satunya soal hidangan yang akan tersaji dalam acara resepsi pernikahan nanti.

Lalu kabar seputar hidangan menu apa saja yang akan disajikan pada acara resepsi, yang sekarang sudah tersebar di media? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dilansir Delish, Kamis (4/1/2018).

Jasa katering

Pada 2 Januari kemarin, disebutkan The Telegraph menyarankan agar pasangan kerajaan ini menyewa perusahaan katering, Table Talk untuk hari bahagia mereka. Berita soal ini belum dikonfirmasi resmi oleh pihak Kensington Palace yang hingga berita ini dilansir masih menolak untuk berkomentar.

Tebakan dari media The Telegraph ini cukup masuk akal, mengingat Table Talk diketahui adalah perusahaan catering yang kala itu menyediakan hidangan di acara resepsi pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton pada Mei 2011 dan juga sekaligus pernikahan adik kandung Kate, Pippa Middleton pada bulan Mei 2017. Selain itu, Food and Wine juga melaporkan, executive chef dari Table Talk, Ebbi Buchmann juga merupakan sosok chef yang memasak sajian hidangan untuk beberapa perdana menteri.

Menu makanan

Tidak seperti acara pesta pernikahan ala Amerika, yang lebih sering diadakan di sore hari sehingga susunan acara akan dilanjutkan dengan acara makan malam dan berdansa. Tradisi pagelaran acara pernikahan kerajaan dilaksanakan di pagi hari. Seperti pada pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton yang dihelat di pagi hari, kemudian seremonial dilanjutkan dengan sesi wedding breakfast, lalu berlanjut acara makan siang yang digelar langsung oleh Ratu, dan barulah acara resepsi yang lebih intim dilanjutkan di malam hari dengan sajian makan malam.

Para tamu undangan yang menghadiri acara pernikahan William dan Kate kala itu, diketahui disajikan three-course menu, ikan salmon dan domba, dan trio makanan penutup, Berkshire honey ice cream, sherry trifle, dan chocolate parfait. Sejauh ini jajaran menu yang akan hadir di pernikahan Harry-Meghan memang masih dirahasiakan, namun mengingat Meghan yang mengklaim dirinya adalah seorang 'foodie' maka makanan yang hambar akan tidak tersaji di meja.

Minuman

Tertera dalam blog milik Meghan, The Tig, yang merupakan kependekan dari nama minuman wine, Tuscan red Tignanello, diperkirakan bahwa stok akan minuman wine ini di acara pernikahannya dengan Pangeran Harry tidak akan mengalami kekurangan.

Kue

Menurut sumber-sumber anonim, Harry dan Meghan ada kemungkinan akan menyajikan kue pisang alias banana cake di dalam sajian menu pernikahan mereka nanti, terlepas kehadiran banana cake ini keluar dari tradisi pernikahan ala Inggris yang lebih cenderung menyajikan fruitcake. "Ini untuk pertama kalinya, kue untuk pernikahan kerajaan akan terbuat dari pisang," lapor The Telegraph pada Desember 2017 lalu. Disebutkan, buah pisang sendiri memegang peranan spesial , atau dengan kata lain arti penting tersendiri terhadap hubungan asmara Pangeran Harry dan Meghan.

Biaya ditanggung pihak kerajaan



Sebuah pernyataan resmi telah dikeluarkan oleh pihak Kensington Palace, "As was the case with the wedding of The Duke and Duchess of Cambridge, The Royal Family will pay for the core aspects of the wedding, such as the church service, the associated music, flowers, decorations, and the reception afterwards,".

Di mana merujuk pada pernyataan resmi tersebut, maka pihak keluarga kerajaan lah yang akan menanggung membayar semua biaya segala aspek dalam acara pernikahan, mulai dari prosesi acara kebaktian, suguhan musik, bunga-bunga, dekorasi, begitu juga dengan acara resepsi setelahnya.

