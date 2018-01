KREATIVITAS seseorang memang tidak ada batasnya, setiap orang pada dasarnya bisa saja menciptakan karya apapun sebagai hasil ide kreatifnya, selama tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Seperti yang dilakukan oleh wanita satu ini, dimana lewat sebuah video ia menampilkan metode alias cara baru saat memasak yang dibuat oleh seorang performance artist.

Kegiatan memasak, di mana seperti pada umumnya adalah menyiapkan bahan-bahan makanan yang belum matang ataupun yang sudah setengah matang lalu diolah, diberi bumbu untuk menghasilkan hasil akhir sajian yang lezat dan penuh cita rasa. Untuk tahapan dalam memasak ini, selama ini sewajarnya kita memakai bantuan alat tajam seperti pisau dapur untuk memotong-motong bahan makanan.

Seperti yang telah disinggung di atas, cara normal memasak seperti memotong bahan makanan dengan pisau tidak diperlihatkan dalam video memasak menu daging kalkun tersebut.

Sebagaimana dilansir Metro, Kamis (4/1/2018) dalam video berdurasi kurang lebih 5 menit tersebut, terlihat seorang wanita berbalut outfit warna hitam yang diketahui adalah seorang koki rumahan bernama Eva Godfrey sedang memasak menu daging kalkun atau turkey.

Alih-alih memotong-motong bahan makanan dengan pisau, di video ini terlihat bagaimana Eva, yang menggigit dan mengunyah bahan-bahan masakan daging kalkun mulai dari bawang bombay, bawang putih, telur, roti, mentega, yang kesemuanya ini ia kunyah di dalam mulutnya sendiri, lalu setelah selesai dikunyah hasil kunyahan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah mangkuk.

Step selanjutnya, Eva terlihat mencampurkan, mengaduk-ngaduk hasil kunyahan yang ada di dalam mangkuk itu dengan kedua tangannya dan setelah tercampur barulah ia memasukkan hasil kunyahan ini sebagai isian ke dalam daging kalkun mentah. Dalam 'memotong-motong' bahan masakannya dengan mulut ini, Eva mengaku ia menggunakan tenaga mulut di sisi kanan.

"Menariknya, aku menggunakan sisi kanan mulutku, namun kalian bisa melakukannya dengan sisi mulut manapun yang dirasa paling alami untuk diri masing-masing," ucap Eva kepada para penonton.

Sementara itu, sutradara dibalik video kreatif ini, adalah seorang pembuat film asal Australia, Nathan Ceddia yang juga seorang fotografer yang berbasis di London dan Berlin mengatakan kepada Metro, bahwa video ini terinsipirasi dari banyaknya kisah yang ia dengar tentang bagaimana dalam memasak itu kejadian diri menjadi terluka itu kerap terjadi.

"Video ini dibuat setelah mendengar banyaknya kisah dari teman-teman dan keluarga, yang melukai diri sendiri ketika sedang memasak. Dapur dimaksudkan untuk menjadi lingkuangan yang aman, di mana orang-orang bisa mengekspresikan kreativitas mereka dengan nyaman," papar Nathan.

Nathan lebih lanjut menjelaskan, pada dasarnya ia adalah orang yang menyukai memasak, namun tidak terlalu suka dengan pisau dan selalu memiliki bayangan menakutkan bahwa memotong-memotong bahan makanan dengan pisau bisa saja membuat jarinya terpotong. Sehingga akhirnya ia memutuskan, satu-satunya cara untuk melepaskan rasa cemasnya tersebut, ialah dengan membuat lingkungan dapur jadi lingkungan yang aman lagi adalah dengan menciptakan gaya memasak yang baru.

"Sebelum kita memiliki semua gadget perangkat dapur yang canggih di dapur, dan bahkan sebelum kita mempunyai dapur. Kita adalah pemburu dan pengumpul yang menggunakan mulut untuk semuanya, aku membuat konsep untuk meminimalisasi risiko ketika di dapur dengan mengganti peralatan yang berbaya dengan mulut kita sendiri. Mulut adalah 'alat' yang mengagumkan, mulut bisa memotong, mengunyah, mengocok, dan juga memarut, all in one. Aku berharap metode memasak dengan mulut ini bisa jadi sebuah gerakan baru, aku berencana untuk merilis lebih banyak reseps-resep lezat menggugah selera, dan bahkan akan memperkenalkan kemampuan ini ke sekolah-sekolah dan juga penjara," tambahnya.

 

Sementara itu, sebagaimana disitat Mashable, Kamis (4/1/2018) video 'cooking with mouth' ini telah viral beredar di ranah sosial media Twitter sejak Selasa lalu, setelah re-cut clip telah diposting ulang alias di-retweets sebanyak 3,300 kali.

