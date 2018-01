NEGARA-negara Eropa selalu menarik untuk dikunjungi berulang kali salah satunya karena banyak kotanya yang terlihat kuno seperti pada zaman abad pertengahan. Salah satu kota abad pertengahan yang sangat terawat baik adalah Bruges, sebuah kota di provinsi Flanders barat, Belgia. Pusat kota bersejarah Bruges bahkan dinobatkan sebagai World Heritage Site yang utama oleh UNESCO.

Bruges atau Brugge dalam bahasa Belanda berada di sebelah barat laut Belgia. Untuk menuju kesana bisa menggunakan kereta atau bis dari Amsterdam, Belanda atau dari Brussels, Belgia. Perjalanan dari Amsterdam menuju Bruges memakan waktu 7 jam. Karena termasuk kota kecil, berjalan-jalan di Bruges bisa dilakukan dengan jalan kaki atau naik sepeda meski ada juga jaringan bus di dalam kota.

Bruges merupakan kota dagang utama di Eropa pada abad pertengahan (abad ke-12 hingga 15) dengan komoditi berupa rempah-rempah, wol, dan renda. Seperti halnya kota-kota di Belanda, Bruges juga dialiri kanal-kanal di dalam kota sehingga dijuluki Venice of the North. Setelah perdagangan surut pada akhir abad ke-15 karena kalah bersaing dengan kota Antwerp, Bruges sempat dianggap kota mati.

Berjalan-jalan mengelilingi Bruges terasa seakan berada di negeri dongeng karena setiap rumah dan bangunan di Bruges terlihat cantik, kuno sekaligus unik. Jalanannya berbatu, dipenuhi restoran dan toko suvenir di kanan - kiri jalan. Bruges juga memiliki banyak gereja bergaya medieval, rumah sakit kuno, biara hingga taman cantik berumput hijau tempat para angsa bersantai dan berenang.

Selain keindahan kotanya yang bak negeri dongeng, atraksi turis utama di Bruges tentu mengelilingi kota cantik ini dengan perahu. Biaya untuk naik perahu adalah 8 Euro atau Rp. 130.500,00 per orang. Dengan perahu, kita biaa menjelahi kanal-kanal Bruges yang masih terpelihara dengan baik sejak abad pertengahan dan juga sangat bersih.

Bangunan bersejarah di Bruges juga sangat menarik untuk dikunjungi. Seperti Church of Our Lady yang menyimpan sebuah lukisan karya Michelangelo berjudul Madonna and Child, Basilica of the Holy Blood yang menyimpan darah Jesus, dan Beguinage yang merupakan komplek biara yang terkenal dengan deretan rumah putihnya yang cantik dan taman angsanya.

Karena Belgia terkenal sebagai surganya kuliner, setiap turis yang mengunjungi Bruges pun tak lepas dari godaan kuliner khas Belgia seperti waffle, frites atau french fries, dan cokelat Belgia yang bisa didapatkan mulai dari kios pinggir jalan hingga di restoran dan toko oleh-oleh.