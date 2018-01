KALIMAT bosan sepertinya harus disingkirkan untuk masalah makanan. Pasalnya, dengan Anda mengonsumsi makanan yang sama setiap hari, peneliti mengungkapkan fakta bahwa masalah demensia bisa diminimalisir.

Fakta ini cukup mengagetkan banyak pihak. Apalagi bagi para ahli gizi yang mana mengharuskan manusia mengonsumsi makanan secara variatif. Namun, penelitian yang dilakukan Profesor Christopher Colwell dari The University of California, LA, ini pun menjelaskan hal yang terbukti secara ilmiah.

Menurut Daily Mail, Jumat (4/1/2018), penelitian ini menjelaskan bahwa dengan mengonsumsi makanan yang sama setiap hari mampu memperbaiki ekspresi gen di wilayah otak yang terkait dengan kontrol tubuh, yang mana itu sering menurun kualitasnya pada penyakit Huntington (HD); yang mana merupakan salah satu jenis Demensia.

Dengan memiliki kebiasaan makan yang sama, peneliti juga mengungakpkan bahwa ada manfaat peningkatan kualitas tidur dan kesehatan jantung, yang keduanya terkait dengan HD. Periset percaya bahwa penemuan ini dapat meningkatkan kualita hidup manusia.

Penulis studi Profesor Christopher Colwell, dari The University of California, LA, mengatakan, HD adalah penyakit yang disebabkan genetika tanpa penyebab yang jelas. Perubahan gaya hidup tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tapi juga menunda perkembangan penyakit untuk pasien HD sangat dibutuhkan. Sedikit info, HD mempengaruhi hampir 30.000 orang di AS dan setidaknya 6.700 di Inggris.

Bagaimana penelitian ini dilakukan?

Untuk jelasnya, peneliti melakukan penelitian ini pada kelompok tikus. Para peneliti membatasi ketersediaan makanan tikus pada hewan berumur enam bulan yang direkayasa secara genetis untuk memiliki bentuk hewan pengerat HD.

Satu kelompok tikus hanya diberi makan selama enam jam saat mereka sangat aktif, yaitu pada malam hari, karena hewan tersebut "hidup" di malam hari. Sisanya makan kapan pun mereka suka. Jumlah makanan sama antara kedua kelompok.

Profesor Colwell menjelaskan, untuk manusia, waktu ketersediaan makanan akan ada pada siang hari ketika makanan biasanya dikonsumsi sementara waktu senggang akan diperpanjang melewati malam normal.

Jadwal makan berperan dalam pengobatan penyakit Huntington

Hasil mengungkapkan, rencana makan secara teratur meningkatkan ekspresi gen di wilayah otak yang terkait dengan body control, yang dikenal sebagai striatum, yang kerap mengalami degenerasi di HD.

Kebiasaan makan semacam itu juga memperbaiki kemampuan tikus yang berpenyakit untuk berjalan di atas treadmill dan keseimbangan pada balok, serta membantu detak jantung mereka, yang merupakan pertanda kesehatan kardiovaskular.

Profesor Colwell melanjutkan, setelah tiga bulan pengobatan, ketika tikus mencapai tahap awal, mereka menunjukkan perbaikan pada irama aktivitas lokomotor dan waktu tidur mereka. "Selain itu, kami menemukan peningkatan variabilitas denyut jantung, menunjukkan disfungsi sistem saraf mereka meningkat. Yang penting, tikus yang diobati menunjukkan peningkatan kinerja motor dibandingkan kontrol yang tidak diobati.

Data ini menunjukkan jadwal makan dan jenis makanan yang sama dapat berperan dalam pengobatan HD dan dapat menyebabkan pengembangan pilihan pengobatan baru untuk gangguan neurodegeneratif.

(hel)