TRIK seorang ibu dalam mengasuh anaknya mungkin berbeda satu sama lainnya. Ada ibu yang lebih suka bermain dengan aktivitas, ada juga ibu yang gemar memberikan pelajaran hidup melalui nyanyian, pun ada ibu yang mengajari anaknya lewat tutur bahasa yang sangat lembut. Semuanya benar.

Begitu juga dengan yang dilakukan seorang ibu di video yang sedang viral ini. Untuk mengajari anaknya mendapatkan apa yang dia mau dan memintanya berusaha sebelum mendapatkannya, ibu ini meminta anaknya mengucap kata “mama”. Ada dua pembelajaran di sana. Belajar berbicara dan mengerti arti hak dan kewajiban.

Si anak pun sepertinya menyetujui hal tersebut. Namun, yang kemudian menjadi viral adalah adanya anjing yang badannya cukup besar yang ikut duduk di samping si bocah. Suara si anjing cukup aktif terdengar di video berdurasi 28 detik itu. Suara mulut anjing tersebut bahkan semakin keras saat perempuan itu mengaduk makanan dan mengangkatnya ke udara.

Melihat anaknya yang belum begitu merespon apa yang diinginkan, si ibu itu kemudian menegaskan kepada di anak, “Hey baby, say Mama…” . Dan sekali lagi si perempuan itu mengangkat tangannya lebih tinggi dari piring berisi makanan.

Tanpa disadari, si kecil masih saja terdiam, tetapi si anjing kemudian cukup fasih tapi memang semilir-semilir terdengar menyebutkan, “Mama…”. Tidak hanya sekali, anjing tersebut mengucapkannya sampai 4 kali!

Sesudah itu, tawa di orang-orang di sekitar perempuan itu pun pecah. Tak terkecuali si ibu yang mau menyuapi anakanya.

Respon luar biasa juga kemudian terlihat di video itu. Jadi, tanpa diduga, si bocah laki-laki yang menggunakan jaket abu-abu mengarahkan tangan kirinya ke muka si anjing. Seperti tanda kesal, kenapa anjingnya yang malah mengucapkan kata “Mama” itu terlebih dulu. Suasana gaduh pun terdengar kemudian.

Melihat aksi anjing dan bocah ini, netizen pun banyak yang ikut berkomentar. Video tersebut pun sudah 26 ribu kali ditonton dan mendapat respon sebanyak 64 komentar. Salah satunya datang dari Ellen Arnold. Dia menulsikan, “Aww! Berikan semua makanan itu ke si anjing”.

Ada juga netizen yang menyatakan bahwa ternyata anjing lebih pintar daripada anak-anak. “Well, one thing is for sure the dog is a lot smarter than the kid,” tulis George Lundberg. Lalu, akun Rebel T hanya mengomentar video tersebut dengan singkat, “This is too damn funny!” .

(hel)