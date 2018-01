SEMUA orang mungkin sudah mengetahui kecintaan Donald Trump terhadap makanan cepat saji. Pada masa kampanye, ia bahkan tak segan-segan membagikan momen ketika sedang menyantap burger, kentang goreng, serta pizza di atas jet pribadinya. Trump juga diketahui sering mengunjungi sejumlah restoran cepat saji seperti Wendy’s, McDonald’s, Burger King, hingga Carl’s Jr.

“Anda lebih baik pergi ke tempat-tempat tersebut daripada menyantap makanan yang tidak tahu dari mana asalnya,” tutur Trump kepada Anderson Cooper pada 2016 lalu, seperti dilansir dari The Daily Meal, Jumat (5/1/2018).

Namun baru-baru ini, sebuah fakta menarik terungkap terkait alasan apa yang membuat Presiden Amerika Serikat itu lebih memilih makanan cepat saji dibandingkan makanan lainnya. Trump ternyata sangat takut diracuni oleh oknum tak bertanggung jawab.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari buku 'Fire and Fury: Inside the Trump White House', seorang penulis dari New York Magazine Michael Wolff mengklaim bahwa Trump memiliki sebuah ketakutan untuk diracuni, orang tak dikenal, itulah alasan ia lebih suka menyantap makanan di McDonalds, karena tidak ada yang tahu kapan ia akan datang dan menu makanannya pun diolah sesuai dengan standar keamanan.

Kebiasaan makan Trump memang sangat kontras dengan pendahulunya Barack Obama yang sangat menyukai berbagai jenis sayuran, terutama lettue (selada). Namun terkadang, Obama juga menikmati olahan burger dan kentang goreng dari restoran cepat saji Five Guys.

Tapi jangan salah, kebiasaan menyantap makanan cepat saji ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh Donald Trump, pendiri Microsoft Bill Gates juga diketahui sangat gemar menyantap junk food, terutama burger. Berbeda dengan Trump dan Obama, Bill Gates justru sangat menyukai olahan burger dari salah satu restoran cepat saji asal Amerika Serikat, In n Out.

“McDonald’s dan Burger King memiliki olahan burger yang lezat. Tapi In-N-Out menyuguhkan olahan burger terbaik,” ungkap Gates dalam forum “ask me anything” di Reddit pada 2014 lalu.

