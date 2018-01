BERLIBUR adalah kegiatan yang menyenangkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat itu, salah satunya adalah mengunjungi museum. Eits, jangan anggap berkunjung ke museum adalah kegiatan yang membosankan.

Malah sebenarnya di museum Anda dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Selain itu, kini banyak museum yang dimanfaatkan untuk mengabadikan momen karena desainnya yang menarik.

Melansir Travel Channel, Sabtu (6/1/2018), inilah sejumlah museum keren yang wajib Anda kunjungi di 2018:

Museum Louvre Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

Museum yang bekerja sama dengan Louvre di Paris itu telah menjadi perbincangan sejak lama. Beberapa bulan lalu, tepatnya 11 November 2017, Museum Louvre Abu Dhabi resmi dibuka. Museum yang terletak di Uni Emirat Arab ini memiliki 23 galeri yang menampilkan ratusan koleksi. Salah satu karya seni yang menjadi sorotan adalah benda-benda antik sarkofagus Mesir di abad ke-10. Di dalam museum, pengunjung juga bisa mempelajari sejarah awal Louvre dan beberapa karya seni ciptaan Monet, Matisse, dan da Vinci.

Museum MACAN, Indonesia

Kepopuleran Museum MACAN di Indonesia ternyata tidak lepas dari sorot mata asing. Museum of Modern dan Contemporary In Nusantara memang mencuri perhatian karena museum pertama yang menampilkan karya seni modern dan kontemporer di Indonesia. Berlokasi di Jakarta, museum ini didirikan oleh Haryanto Adikoesoemo. Benda-benda seni yang dipamerkan pun merupakan koleksi pribadinya. Sejumlah karya seni tersebut merupakan milik seniman ternama hingga tingkat internasional seperti Andy Warhol, Yayoi Kusama, Ai Weiwei, Jean-Michel Basquiat, dan Jeff Koons, serta Raden Salèh Sarief Bustaman.

Phillip dan Patricia Frost Museum of Science, Miami, AS

Bila Anda dan keluarga berlibur ke Miami, jangan lupa untuk mengunjungi Phillip and Patricia Frost Museum of Science. Terletak di pusat kota, museum ini berisi planetarium mutakhir, akuarium tiga tingkat dengan bagian Gulf Stream seluas 500.000 galon, dan pameran sains interaktif. Di museum ini, pengunjung dapat belajar tentang sains, teknologi, teknik, matematika, serta Feathers to the Stars, sebuah eksplorasi penerbangan yang menampilkan dinosaurus berbulu, jet tempur dan banyak lagi. Tak hanya itu, ada pula pertunjukan sinar laser bulanan di planetarium.

Museum Yayoi Kusama, Jepang

Nama Yayoi Kusama tentu tidak asing di kalangan pencinta seni. Ia adalah seniman avant-garde legendaris yang terkenal dengan karya seni bintik polka, patung labu, dan cermin yang memusingkan. Bila Anda termasuk salah seorang penggemarnya, kunjungilah Museum Yayoi Kusama yang baru dibuka di Tokyo. Museum ini memiliki lima lantai yang terdiri dari ruang pameran lukisan berulang, pengalaman mendalam, ruang baca, dan toko suvenir. Anda juga bisa menemukan karya terbarunya yaitu patung labu berwarna emas dan merah jambu.

