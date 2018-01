BAGI Anda yang memiliki aktivitas padat, baik indoor maupun outdoor, barang-barang penunjang untuk terlihat fresh dan dinamis setiap saat sangatlah penting.

Untuk membawa itu semua, dibutuhkan tas premium penunjang berkualitas tinggi dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu tas terbaru dikeluarkan Il Bisonte yang hadir memberikan produk berkualitas tinggi dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan.

Label asal Italia ini menjadikan bahan dasar kulit asal Italia sepenuhnya terbuat dari bahan-bahan istimewa dan detail dengan kualitas kulit asli. Untuk koleksi terbaru fall/winter 2017-2018, sekaligus merayakan hari jadi Il Bisonte yang ketiga, merek papan atas ini menggunakan bahan ikonik berupa kulit sapi yang diperlihatkan dari beberapa koleksi uniseks multifungsi dan modern, seperti seri tas Pallagio dan Donatello.

Selain itu, koleksinya terlihat pada tampilan baru yang kontemporer, feminin, dan desain kasual seperti seri tas limited edition Accademia dengan kombinasi kulit serta bulu sapi yang terlihat sangat unik dengan fungsi serbaguna.

Sementara itu, seusai menuai sukses pada tahun lalu, Dior kembali mengundang para seniman untuk memperbarui spirit tas Lady Dior yang ikonis. Gaya pop-art tampaknya menjadi favorit ke-10 seniman terpilih.

John Giorno bermain dengan slogan seperti You Got To Burn To Shine dan We Gave A Party for The Gods and The Gods All Came dalam latar kombinasi warna pelangi yang quirky .

Gaya sinematik dihadirkan Friederich Kunath lewat lukisan dua figur dengan latar sunset dan penggunaan efek fotografi.

Adapun Betty Mariani mencoba menerjemahkan spirit feminin dari tas Lady Dior lewat lukisan seorang perempuan dan penggunaan warna-warna gelap yang seolah mencirikan karakter tangguh sekaligus elegan. Kultur Afrika Selatan dan Zimbabwe dibawa Namsa Leuba yang bermain dengan material mink dan detail embellishment seperti mutiara.

Sementara, Jamila Okubo yang besar di Amerika, tetapi memiliki darah Kenya, memberi tribut e bagi negara tersebut lewat motif bunga, abstrak yang dinamis, dan detail fringe . Detail intricate juga dipilih Hong Hao. Selain itu, dia menggunakan sebuah peta dunia untuk dijadikan motif pada kreasi tas Diornya.

Alam dan dunia imajinasi yang liar turut terasa pada kreasi Lady Dior gubahan Jack Pierson. Pola brushstrokes dan ilustrasi corat-coret yang playful dibawa Spencer Sweeney.

Melakukan reka konstruksi adalah trik yang dipilih David Wiseman, di mana dia membentuk pola floral dan alam sehingga membentuk efek transparan serta detail quilted yang tantalizing dalam dua kreasi tas Lady Dior.

Lee Bul mengaplikasikan potongan plexy glass untuk membuat tas Lady Dior menjadi terasa modern dan futuristik, yang dalam pembuatannya memakan proses hingga 60 kali percobaan.

Aspek komersial tentu bukan menjadi prioritas utama dalam proyek ini karena koleksi tas Lady Dior hasil gubahan 10 seniman ini tidak akan diproduksi secara masif dan hanya akan dijual secara terbatas.

Namun, selayaknya kolaborasi label fashion dengan seniman, kerja sama mereka pada akhirnya akan kembali menekan batasan mengenai definisi fashion sebagai sebuah seni serta membawa spirit dari karya seniman tersebut untuk bisa dinikmati khalayak luas

(dno)