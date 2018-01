DI ajang Golden Globes Awards 2018 perhatian tak hanya terpusat pada penampilan para selebriti yang hadir. Namun, juga goodie bag yang telah disiapkan oleh panitia dan para sponsor.

Ya, selain kepada para pemenang penghargaan, goodie bag juga diberikan kepada para selebriti yang telah hadir, meski tak berhasil meraih piala kemenangan. Lantas, seperti apa ya isi goodie bag yang diberikan?

BACA JUGA:

Well, tak semewah tahun sebelumnya, kali ini goodie bag yang diberikan hadir dengan barang-barang berharga terjangkau dan tentunya bisa dibeli oleh masyarakat umum. Pria dan wanita pun memiliki isi goodie bag yang berbeda.

Berikut adalah daftar isi goodie bag yang diterima oleh para aktor dan aktris, serta tamu undangan Golden Globes 2018, seperti dilansir Time, Senin (8/1/2018).

Goodie bag yang diterima tamu wanita berupa tas Kate Spade New York seharga USD328 atau senilai Rp4.4 jutaan. Di dalam tas tersebut berisi beberapa produk kosmetik dan kecantikan, seperti :

1. Olga Lorencin Red Carpet Facial In A Box – $105;

2. Murad Hydro Dynamic Quenching Essence – $78;

3. Caolion Triple Action Cleansing Stick – $37;

4. Kosas Weightless Lip Color – $34;

5. Olaplex Hair Perfector – $28;

6. Karuna Renewal + Eye Mask Box – $10;

7. L’Oréal Paris Voluminous X Fiber Mascara – $9.99.

Sementara, goodie bag yang diterima tamu pria dan perkiraan harganya adalah sebagai berikut. Jumlah produk grooming yang diberikan lebih banyak dibandingkan milik tamu wanita.

BACA JUGA:

1. Away Carry-On – $225;

2. Lug Life Stowaway Packing Set – $54;

3. Ernest Supplies Protective Matte Moisturizer – $45;

4. Mancrates Secret Stash Engraved Flask – $39.99;

5. Egyptian Magic All Purpose Skin Cream – $39;

6. RYU Metal Water Bottle – $37;

7. Elta MD UV Clear Broad Spectrum SPF 46 – $32.50;

8. ConairMAN Battery Power Ear/Nose Trimmer – $24.99;

9. H2O+ Beauty Elements Keep It Fresh Cleanser – $20;

10. Conair Travel Smart All-In-One Adaptor – $19.99;

11. Scotch Porter Exfoliating Face Scrub – $18;

12. PiperWai Activated Charcoal Deodorant Stick – $16.99;

13. Sock It To Me Crew Socks – $13.35;

14. Gleener On the Go Travel Fuzz & Lint Remover – $12.99;

15. L’Oreal Paris Elvive Total Repair 5 Repairing Shampoo – $4.99;

16. L’Oreal Paris Elvive Total Repair 5 Repairing Conditioner – $4.99.

(ndr)