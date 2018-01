MEGHAN Markle, tunangan Pangeran Harry ternyata juga memiliki hobi traveling. Hal tersebut dapat dilihat dari foto-foto yang diunggahnya diakun instagram pribadi.

Hobi traveling Meghan Markle ternyata dilatarbelakangi oleh usaha sang ibu. Wanita yang dipilih Pangeran Harry sebagai teman hidupnya tersebut mengaku, usaha sang ibu jadi salah satu alasannya mencintai traveling.

"Ibuku adalah agen perjalanan. Maka, melakukan perjalanan selalu menjadi bagian besar dalam hidupku," ungkap Meghan seperti yang dikutip dari laman News, Senin (8/1/2018).

Untuk itu, Meghan merekomendasikan 5 destinasi wisata yang pernah ia kunjungi dan akan memberikan Anda sensasi berlibur berbeda, melansir dari News, Senin (8/1/2018).

1. NORWAY

(Foto: Airbnb)



Setelah mengumumkan bahwa mereka berkencan, Pangeran Harry membawa Markle ke Norwegia pada bulan Januari 2017. Pasangan yang saling mencintai ini tinggal di Tromvik Lodge, yang terkenal sebagai cahaya utara paling spektakuler, dengan harga sewa Air b n b mulai USD500 per malam, sekira Rp 6,7juta lebih.

2. BOTSWANA

Lupakan istana. Meghan dan Harry berada di rumah di tenda sebagai pilihannya ketika berada di Botswana.

"Saya berhasil membujuknya untuk datang dan bergabung dengan saya di Botswana, dan kami berkemah bersama di bawah bintang-bintang," ucap Pangeran Harry.

(Foto: News.com)

Wanita penunggang kuda tersebut juga merayakan ulang tahunnya yang ke 36 dengan pangeran di sebuah kamp semak, meskipun cukup mewah (kita berbicara $ 760 per orang per malam atau setara Rp 10juta lebih pada musim puncak). The Meno A Kwena camp bertengger di atas Botswana Boteti River, dekat dataran garam Makgadikgadi Pans.

3. ISLANDIA

Tujuannya pada saat itu ialah Islandia. Oleh karena pesona keindahanya, Meghan Markle memuji Islandia.

"Kamu sangat cantik, dan juga sangat baik. Saya suka," tulis Markle tentang Islandia di Instagram selama kunjungan tahun baru di awal tahun 2016.

Dia mengunjungi Hafnarfjordur , sebelah selatan Reykjavik, yang dikenal sebagai kota elf. Kota ini dikatakan sebagai rumah bagi salah satu pemukiman terbesar "rakyat jelata" di negara itu, dengan banyak orang Islandia mempercayai cerita rakyat tradisional.

4. JAMAICA

Markle telah sering berkunjung ke negara kepulauan Karibia tersebut sejak usia muda. "Saya pasti berusia sekitar sepuluh tahun saat kami mengunjungi daerah kumuh Jamaika," tulisnya pada blog gaya hidup dan perjalanan yang sekarang tidak berfungsi, The Tig, tentang pengalaman perjalanannya bersama ibu tercinta.

5. MEKSIKO

Negara lain di mana Markle telah mengalami kehidupan mewah sekaligus melakukan perjalanan di negara berkembang ialah Meksiko. Markle telah menghabiskan waktu bersantai di kota wisata Tulum.

Selain itu, saat masih anak-anak, dia ingat pernah pergi ke Oaxaca, Meksiko, dan saya melihat anak-anak bermain di jalan tanah, menjajakan chiclets untuk beberapa peso ekstra untuk dibawa pulang.

"Ibu saya mengajarkan saya untuk menjadi warga negara global, dengan mata terbuka terhadap realitas yang terkadang kasar," ujar Markle.

(hel)