PUNYA rencana traveling atau liburan ke Australia di tahun ini? Well, kini ada destinasi baru yang bisa dikunjungi bila Anda ingin pergi ke negeri Kanguru itu.

Lantas, apa saja yang disuguhkan Australia di tahun ini? Berikut adalah beberapa rekomendasinya berdasarkan rilis Tourism Australia yang diterima Okezone, Senin (8/1/2018).

Lokasi instagrammable di Perth

Munculnya lanskap seni dan restoran-restoran hype baru, Perth seolah mengubah citra dirinya dari kota pelajar serius menjadi pusat gaya hidup dan petualangan. Membutuhkan 4.5 jam penerbangan dari Jakarta menuju ke ibu kota Australia Barat ini.

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah lanskap seni yang berkembang pesat di Perth. Tempat-tempat yang Instagrammable tersebar di 80 jalan, bangunan dan tembok di seluruh kota Perth. Selain seni, pantai adalah destinasi utama kota ini. Contohnya, pantai Scarborough, yang sedang dalam proses renovasi ini, akan memberikan pengunjung pengalaman yang berbeda dengan pantai, kafe, restoran, kios, taman skateboard, dan instalasi seni di ruang publik.

Pengalaman alam liar di kebun binatang Sydney

Sebuah kebun binatang terbuka akan mulai beroperasi di barat Sydney pada tahun 2018. Kebun Binatang Sydney akan memiliki 30 kandang habitat binatang dan tersedia undakan khusus agar pengunjung dapat melihat hewan-hewan eksotis dari atas. Kebun binatang ini adalah bagian dari tren baru yang sedang menjamur di Australia, yakni berupa pengalaman alam liar 'tanpa-pagar', yang intim, natural dengan alam sebagai latarnya.

Di Tasmanian Devil Unzoo, yang terletak satu jam perjalanan dari Hobart, pengunjung dapat melihat beberapa hewan khas seperti Tasmanian devils, Possum emas, Kangguru, dan Eastern Quoll di habitat alami mereka tanpa pagar pembatas. Pengalaman alam liar lain juga dapat ditemukan di Tanjung Wilsons, Gippsland, Victoria, di mana Wildlife Coast Cruises telah meluncurkan pesiar paus selama 6 jam. Kapal ini akan berangkat dari Port Welshpool, 2,5 jam dari Melbourne melewati Jalan Raya Gippsland Selatan.

Melihat binatang baru Great Barrier Reef di Queensland

Great Barrier Reef di Queensland memiliki delapan bintang baru – atau disebut pula dengan ‘The Great Eight’ – yakni hewan-hewan laut yang aneh dan unik yang dapat dilihat selagi menyelam di gugusan terumbu karang terbesar di dunia. ‘Great Eight’ terdiri dari ikan badut, Kerang raksasa, ikan pari, Ikan Napoleon Maori, kerapu kentang, hiu, penyu, dan paus. Hewan-hewan ‘Great Eight’ ini dapat ditemui di daerah selatan Great Barrier Reef, termasuk pengalaman berinteraksi dengan ikan-ikan pari di Lady Elliott Island.

Sebagai alternatif, beberapa anggota Great Eight, seperti hiu, dapat ditemukan di aquarium baru Cairns Aquarium yang sudah dibuka sejak September 2017. Di aquarium ini, pengunjung bisa menemukan kandang bawah air dengan 10 ekosistem dan 71 habitat.

Jalan-jalan ke Canberra

Canberra baru saja dinobatkan sebagai kota ketiga terbaik untuk dikunjungi di tahun 2018 oleh Lonely Planet. Ibukota yang kental akan nuansa politik dan kaku, telah berganti menjadi Canberra yang penuh kehidupan dengan tempat-tempat edgy yang baru. New Acton dan Braddon adalah salah satu pusat gaya hidup yang paling hip saat ini.

Canberra juga merupakan rumah dari museum-museum seru seperti National Museum of Australia, National Portrait Gallery, dan Australian War Memorial. Canberra juga akan menjadi pusat dari destinasi-destinasi Instagrammable seperti tangga utama Hotel-Hotel dan James Turrell’s Within Without.

Jangan lupakan kuliner

Masih di Canberra, untuk pilihan makanan, Anda bisa berkunjung ke A. Baker, dengan interior yang chic. Para pecinta dessert dapat mengunjungi Braddon Lonsdale Street, tempat dari Frugii Dessert Laboratory yang menjual es-krim unik dengan berbagai rasa seperti rasa sereh, bawang putih, dan ayam mentega. Salah satu tempat makanan yang sedang naik daun adalah Kingston Foreshore –yang menjadi rumah dari Local Press Café, yang menyediakan menu sarapan seperti kue panekuk dan tortilla.

