BALI - SAGA Music Festival akhirnya sukses menyelenggarakan SAGA Music Festival 2017 dengan menghadirkan DJ-DJ papan atas dari berbagai genre di seluruh dunia, seperti Axwell Ingrosso, DJ Snake, KSHMR, dan masih banyak lagi, SAGA Music Festival dipenuhi dengan hiburan kelas dunia, atraksi seni dan budaya, bazaar kuliner, dan aktivitas-aktivitas menarik lainnya. SAGA Music Festival 2017 adalah sebuah perjalanan pertama yang disebut “The Beginning”, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh ALL IN Entertainment di Pulau Dewata, Bali. Festival music telah berlangsung selama 2 hari di penghujung tahun 2017, pada 28- 29 Desember di Garuda Wisnu Kencana, Bali Selatan, Bali.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui laman mereka ikut memberikan dukungan dengan meliput acara ini di laman resmi Wonderful Indonesia. SAGA Music Festival diharapkan dapat menarik banyak perhatian orang-orang dari seluruh dunia dan dapat menjadi hal yang baik bagi bidang pariwisata Indonesia.

Industri musik Bali baru-baru ini meningkat pesat dengan masuknya berbagai festival musik dunia, namun mereka agak kehilangan sentuhan lokal. Oleh karena itulah, SAGA Music Festival memiliki tujuan untuk mengembangkan industry musik di Bali tanpa menghilangkan sentuhan lokal, di sebuah pulau di mana hari-hari dengan sinar mentari yang cerah dan malam-malam yang diterangi dengan cahaya bulan menciptakan suasana yang pas untuk surga festival di Bali.

Memiliki arti secara harfiah yaitu sebuah cerita panjang dari serangkaian perjalanan heroik, atau sebuah kisah petualangan dari kelompok yang berlangsung selama berabad-abad, SAGA diadaptasi oleh ALL IN Entertainment menjadi serangkaian perjalanan hiburan besar dan berkelas yang terdiri dari pertunjukan musik local dan internasional, atraksi budaya dan seni, hingga bazaar kuliner. ‘The Beginning’adalah konsep pertama yang diusung dari series SAGA Music Festival, dimana euphoria yang tak terlupakan dapat tercipta, menjadi momen yang tepat untuk memulai sebuah persahabatan baru, merayakan kehidupan dengan eksplorasi hal-hal yang melampaui batas, yang tentunya akan menjadi sebuah kenangan yang akan terus diingat.

SAGA Music Festival “The Beginning” menggunakan konsep “The World of Colors”. Ide utamanya datang dari arti kata SAGA itusendiri yang berarti sebuah perjalanan. ‘The World of Colors'mewakili segala jenis manusia dengan berbagai latar belakang, negara, ras, dan agama yang berbeda, berkumpul di satu tempat untuk memulai dan menjalani sebuah perjalanan bersama-sama.

Tidak banyak festival musik di dunia yang diadakan di bawah langit penuh bintang dan dikelilingi ikon-ikon yang menyedot perhatian, namun juga penuh line up yang berisi bintang-bintang di industry music elektronik. SAGA Music Festival digelar selama dua hari, dibagi kedalam dua panggung besar; Gate of The Gods sebagai panggung utama dan Nightowls Temple sebagai panggung kedua.

Sukses diselenggarakan sejumlah artis dan produser music elektronik terbaik internasional, seperti duo sensasional Axwell Ingrosso, DJ Snake – pelopor music Trap asal Prancis,dan KSHMR. SAGA Music Festival juga menampilkan Marlo serta beberapa nama besar juga yang menghiasi panggung seperti Martin Jensen, Barong Family - CESQEAUX, CHACE, MOKSI, multi– instrumentalist asal Prancis FKJ (French Kiwi Juice), Garmiani, SEEB, MARC BENJAMIN, duo DJ Russia–DROPGUN, TWRK, duo sensasional Singapura DJ RAVE REPUBLIC, dan CHRIS LAKE. Tidak hanya itu, sejumlah musisi dalam negeri juga terlibat, diantaranya diantaranya; DiphaBarus, AL Ghazali, DJ Yasmin, serta ALL IN Music - Tenjo, DJ Stan, DJ Jesse Wilde, dan ALL IN Entertaiment DJ. Seluruh pengisi acara berbagi dalam 2 panggung berkonsep‘Gate of the Gods’ untuk panggung utama dan ‘Nightowls Temple’ untuk panggung kedua, lengkap dengan konsep visual dan lighting yang spektakuler. SAGA Music Festival menjadi penutup tahun 2017 dengan penuh keseruan!

(fmi)