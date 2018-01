TAK terasa untuk pertama kalinya, Putri Charlotte akan merasakan pengalaman bersekolah. Ya, putri Pangeran William dan Kate Middleton ini mulai menjalani aktivitasnya sebagai murid di Willcocks Nursery School, London, Inggris.

Kemarin, pihak Istana Kensington pun merilis penampilan menggemaskan Putri Charlotte di hari pertamanya pergi ke sekolah. Wajah ceria dan penuh senyum sumringah tampak diperlihatkan adik Pangeran George tersebut.

Ekspresinya sangat menggemaskan ketika akan berangkat sekolah. Putri Charlotte tampak mengenakan dress berbahan tebal warna merah marun yang dipadu dengan syal kecil warna merah muda.

Ia terlihat membawa ransel warna putih bercorak kombinasi warna merah muda. Bocah dua tahun itu juga mengenakan stocking dan sepatu pantofel berwarna merah. Semakin menggemaskan lantaran rambutnya dibiarkan terurai yang dipermanis dengan jepit rambut berwarna merah.

Foto yang diunggah dalam akun Instagram istana Kensington memperlihatkan dua buah pose Putri Charlotte yang berbeda. Tampilan pertama, Putri Charlotte tampak duduk di anak tangga dengan kedua tangan yang disimpul. Foto lainnya memperlihatkan Putri Charlotte yang berdiri di anak tangga. Sungguh menggemaskan, bukan?

Dua foto tersebut rupanya diambil oleh sang ibu, Kate Middleton, sendiri sebelum Putri Charlotte pergi ke sekolah. Hal ini terlihat dari keterangan foto yang terdapat di sisi foto tersebut.

“The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Pricness Charlotte at Kensington Palace this morning. The images were taken by The Duchess shortly before Princess Charlotte left for her forst day of nursery at the Willcocks Nursery School,” begitu keterangan foto yang tertulis.

Mengutip Dailymail, Selasa (9/1/2018), meski usianya baru menginjak dua tahun, Willcocks Nursery School mengungkapkan bahwa ragam pelajaran yang akan dibahas tidak berat, di antaranya seputar membaca, menulis, dan menghitung angka-angka sederhana.

Putri Charlotte sendiri masuk kelas di siang hari, di mana pelajaran yang akan dibahas tidak terlalu kaku dibandingkan kelas saat pagi hari. Di kelas siang hari, Putri Charlotte juga akan melakukan aktivitas di bidang seni dan musik.

“Kami sangat senang Duke dan Duchess of Cambridge memilih Willcocks Nursery School untuk Putri Charlotte. Kami tak sabar untuk menyambut Putri Charlotte di sekolah kami,” ujar juru bicara Willcocks Nursery School.

