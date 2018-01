LADIES, berencana menikah tahun ini? Nah, bila kamu berencana melangsungkan pernikahan, pasti tahu dong kalau cincin tunangan salah satu yang paling penting dipersiapkan saat lamaran.

Ya, cincin merupakan simbol pengikat penyatuan dua insan yang saling mencintai. Dan pada 2018 ini cincin tunangan hadir dengan tren terbaru. Seorang pakar permata sekaligus direktur brand perhiasan ternama, Pluczenik, Grant Mobley membeberkan kepada Dailymail, Selasa (9/1/2018) tentang tren cincin tunangan paling fashionable tahun ini. Tren itu dipengaruhi para selebriti yang memakai, baik dari segi bentuk, warna, dan material.

Cincin dengan desain tiga batu

Menurut Grant, model cincin ini adalah gaya klasik yang tidak akan pernah ketinggalan jaman.

"Cincin tiga batu sudah ada sejak lama, namun popularitasnya meningkat secara signifikan setelah Meghan Markle memakainya. Cincin Meghan begitu indah karena bertahtakan berlian berbentuk bantal di bagian tengah, dan berlian dari almarhum Putri Diana di sisi samping yang merupakan pusaka keluarga,” ujarnya.

Pertimbangkan hal ini dalam memilih cincin yang sempurna. Jika Anda memiliki warisan keluarga, itu akan sangat bernilai.

Berlian murni

Bagi Grant, salah satu tren cincin 2018 adalah sesuatu yang mungkin menjadi impian wanita, berlian murni.

“Berlian murni telah digunakan untuk cincin tunangan selama berabad-abad karena merupakan simbol cinta, keaslian dan kekuatan” ujarnya.

Bentuk oval

"Bentuk berlian yang paling menonjol baru-baru ini pastinya berbentuk oval, dan diperkirakan akan terus populer hingga 2018," kata Grant.

Beberapa selebriti yang terlihat memakai cincin tunangan berlian oval adalah Blake Lively, Kirsten Dunst, Serena Williams, dan Ashley Greene.

Berlian kuning

Meskipun warna itu tidak selalu direkomendasikan, Grant yakin bahwa warna cerahnya tetap diminati

"Warna kuning mengalami popularitas untuk warna berlian karena terkesan mewah. Semakin banyak juga selebriti terus memilih rona berani dan indah ini, dan kami memprediksi akan terus menjadi tren besar di tahun 2018,” cetus Grant.

Berlian kuning dengan gradasi mewah bahkan lebih jarang daripada berlian putih, dan umumnya bernilai lebih tinggi dan bakal menjadikannya favorit selebriti. Selebriti yang memakai berlian kuning di antaranya, Nicki Minaj, Kelly Clarkson, Iggy Azalea dan Heidi Klum.

Rose gold

Last but not least, itu adalah abadi untuk semua benda, mulai dari headphone hingga aksesoris rumah bahkan sikat gigi. Bagi Grant cincin emas juga merupakan pilihan tepat.

"Ketika memilih logam untuk cincin tunangan, pilihan konvensional yang paling populer adalah warna putih, emas kuning dan platinum," jelasnya.

Grant mengataka, selebriti seperti Leighton Meester, Alison Brie dan Hayden Panettiere banjir pujian ketika memakai cincin rose gold.

