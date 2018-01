SAAT cinta dipermainkan, maka logika akan tertutup. Kebanyakan kasus seperti itu. mereka yang akhirnya dikecewakan oleh cinta, bisa melakukan hal gila yang sampai membahayakan nyawa, pun kehilangan nyawa.

Namanya cinta. Mungkin kalimat itu terdengar biasa. Tapi, bagi mereka yang percaya akan cinta 100% rasanya itu adalah keyakinan. Makanya, jangan heran kalau misalnya setelah tahu pasangannya selingkuhan, hal gila pun terjadi. Ya, paling awam adalah putus atau bercerai.

Seperti yang terjadi dengan perempuan satu ini. Merasa dirinya dibohongi oleh mantan suaminya, dia pun memilih jalan hidup yang sangat mengejutkan banyak pihak. Terlebih, perempuan ini adalah lulusan sekolah religi Kristen yang mana tentunya memiliki iman yang besar pada Tuhan.

Bailey Gibson namanya. Dilansir Viral4real, Rabu (10/1/2018), Gibson putus dengan suaminya di pernikahan yang masih seumur jagung. Hal itu dia ketahui dari sumber yang tidak ingin dia beri tahu. Kejadian itu terjadi saat sang suami bercinta dengan mantan istri sebelumnya saat Hari Valentine.

Pecah! Hati Gibson seperti remuk bertubi-tubi. Kepercayaan dan tentunya keperwanannya yang dia percayakan pada teman pria pertamanya itu rusak begitu saja saat tahu kabar tersebut adalah fakta. Tidak pikir panjang, setelah itu dia mengubah dirinya menjadi lebih seksi.

Tak hanya sampai di situ, Gibson pun memberanikan diri untuk ikut dalam rumah bordir (pelacuran) ternama bernama Bunny Ranch Dennis Hof di Nevada, Amerika Serikat. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya dan kini dia jalani.

Lebih lengkapnya, kala itu saat usianya 23 tahun, Gibson pun membuka lelang keperawanannya untuk pertama kali. Dia mempercayakan rumah border itu karena dirinya sudah merasa tidak ada artinya lagi dan lebih baik dia manfaatkan untuk menghasilkan uang.

Sementara itu, perlu Anda ketahui, Gibson sendiri adalah sosok anak yang baik dan dekat dengan Tuhan. "Saya tidak diizinkan untuk menonton TV, mendengarkan musik selain musik Kristen, berteman, atau pernah menginap. Jika kita menonton film, itu ada di saluran Hallmark atau Disney. Jika kami diizinkan menonton TV, kami diizinkan menonton program seperti Little House on the Prairie,” ceritanya.

Gibson melanjutkan namun, masa kecilnya tetap saja ada hal bandel. "Saya ingat menyelinap dan menonton kartun Carmen Sandiego dan Hannah Montana bersama saudara perempuan saya,” ungkapnya.

Dia dikirim ke sekolah asrama Kristen perempuan di tengah masa remaja oleh ibunya yang sangat keras, yang mengajarinya bagaimana cara menjalani kehidupan Kristen. Dia menambahkan, orangtua angkatnya mengirim dia ke sekolah asrama wanita di Stockton, Missouri ketika Gibson berusia 16 tahun.

"Ini adalah akademi Kristen yang ketat dan saya sama sekali tidak memiliki kontak dengan anak laki-laki sepanjang waktu saya berada di sana,” tuturnya.

Setelah lulus dari institusi yang ketat, Gibson bertemu dengan keluarga kelahirannya dan menghabiskan beberapa waktu dengan neneknya yang tinggal di Wisconsin, di mana dia bertemu dan pindah dengan pacar pertamanya yang serius.

"Mantan pacar saya adalah seorang Kristen pada saat itu dan saya tidak ingin berhubungan seksual dengannya sampai kami menikah. Mengetahui bahwa saya masih perawan, dia menghargai “milik” saya untuk sementara waktu," kata Gibson.

"Saya belajar bahwa cinta bisa menipu saya. Dan benar saja, suami saya tidur dengan mantan istrinya di Hari Valentine,” keluhnya.

Setelah perpisahan yang menyakitkan itulah Gibson pertama kali mendapat ide untuk memanfaatkan keperawanannya dan menghubungi pemilik rumah bordil Bunny Ranch Dennis Hof. Kini, Gibson menjadi salah satu perempuan bordir yang cukup memiliki nama di kotanya. Huh!

(ren)