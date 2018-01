PENYANYI Mariah Carey kembali menjadi perbincangan hangat setelah penampilan apiknya ketika menutup tahun 2017 di Times Square, New York City. Mariah membawakan beberapa lagu andalannya, mulai dari “Vision of Love”, “Hero”, hingga lagu legendaris milik Dick Clark’s yang berjudul Rockin’ New Year’s Eve.

Tak selang beberapa lama kemudian, ia mengunggah sebuah pernyataan unik melalui akun twitter pribadinya. Dalam unggahannya itu, Mariah mengungkapkan bahwa salah satu temannya mengajak untuk menyantap brunch, sebuah istilah yang digunakan untuk menyantap makanan menjelang siang.

Istilah brunch sendiri berasal dari kata breakfast (sarapan) dan lunch (makan siang). Sesuai dengan namanya, brunch dilakukan di antara jam sarapan dan jam makan siang yakni, pukul 10.30 – 15.00 WIB.

Alih-alih menerima ajakan temannya itu, Mariah justru menolak dan mengatakan bahwa tahun ini ia tidak lagi melakukan brunch.

“Seorang teman baru saja menelepon dan meminta saya untuk menemaninya brunch. Tahun ini saya tidak lagi melakukan hal tersebut. Sebagai gantinya, saya justru menyarankan linner (definisi: late dinner) #linneristhenewbrunch,” tulis wanita berusia

Unggahan Mariah ternyata menimbulkan kontroversi di media sosial. Namun tak sedikit pula yang setuju dengan ide tersebut.

“Queen of inventing new mealtimes,” tulis akun @extrapettychris

“Invented linner omg legend,” tulis akun @mariahdestiny

“Aku tertawa melihat seseorang masih mengajak brunch di 2018, apalagi ketika “linner” benar-benar eksis,” tulis akun @slmxny

Lalu, seperti apa menu makan malam yang selalu dikonsumsi oleh wanita dengan kemampuan vokal setinggi 7 oktaf itu?

Berdasarkan data yang dihimpun Okezone, Mariah ternyata sangat menyukai pizza meski dokter pribadinya telah melarang untuk menyantap makanan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Mariah juga dikabarkan tengah melakukan diet ‘ungu’. Ia hanya diperbolehkan menyantap makan makanan berwarna ungu selama tiga kali seminggu.

Menu dietnya terdiri dari terung, anggur, dan buah plum. Ketiga makanan tersebut menjadi makanan yang wajib dikonsumsi Mariah untuk menjaga berat badannya. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Selasa (9/1/2018).

(tam)