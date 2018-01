SETELAH resmi dipersunting Hamish Daud pada 3 September 2017 lalu, Raisa Andriana kini tengah menikmati momen-momen bahagia, sekaligus beradaptasi untuk menjadi sosok istri yang baik. Pelantun tembang “Kali Kedua” itu bahkan rela meluangkan waktunya untuk mengikuti kursus memasak yang diadakan Marini Putri Habibie.

Dalam beberapa kesempatan, Raisa juga sempat mengungkapkan kebiasaan baru setelah menjadi ibu rumah tangga, seperti menyiapkan menu sarapan khusus untuk sang suami tercinta. Ia tidak malu-malu membagikan momen ketika membuat olahan pasta dan secangkir kopi hangat melalui akun Instagram pribadinya.

Berbicara soal memasak, baru-baru ini pasangan paling fenomenal itu kembali menjadi perbincangan hangat setelah mengunggah foto saat sedang mengikuti kelas memasak di akun Instagram Hamish, @hamisdw. Sejak beberapa hari lalu, Hamish dan Raisa memang tengah menikmati masa liburan mereka di India.

Dalam unggahan foto tersebut, pasangan ini tampak menikmati aktivitas memasak yang diadakan oleh pihak hotel di tempat mereka tinggal. Keduanya bahkan harus terjung langsung untuk mengambil beberapa jenis sayuran di kebun.

Setelah bahan makanan terkumpul, salah satu satu chef tampak menjelaskan jenis-jenis bumbu rempah yang akan mereka gunakan untuk memasak. Uniknya, di saat Raisa sibuk menata makanan, Hamish justru tampak santai meletakkan tangannya di atas punggung sang istri.

“We love Indian food! Thanks for teaching us some local knowledge @aman #cookingclas #aman,” tulis Hamish dalam keterangan foto.

Momen romantis ini tentu mendapat perhatian tersendiri dari para netizen. Tak sedikit yang memuji usaha Raisa untuk belajar memasak sekaligus mendalami keunikan kuliner tradisional dari berbagai negara. Bahkan, ada juga yang salah fokus ketika melihat kulit Raisa yang semakin menggelap.

“Lucu liat Raisa masak. Kayak kagok gitu. Hebat nih Bang Hamish berhasil buat teh Raisa masak,” tulis akun @chy.8

“Yang lain komentarin Yaya & Hamish, satu-satunya objek di foto ini yang pengen banget gue komentarin, gue suka banget deh sama kompor tradisionalnya,” tulis akun @antsabitha.

“Ini nih kenapa Raisa harus mandinya pake aqua, iteman dikit aja dikomenin sama netijen. Duh fisik ga harus terus-terusan gitu aja mba lagian item eksotis bukan item dekil,” tulis akun @jehahdsjh.

“Kok Raisa iteman & beda gitu. But still pretty eksotis,” tulis akun @mayaakiranaa

