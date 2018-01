SETIAP ibu yang tengah hamil pasti ingin bayi yang dikandungnya berkembang dengan baik. Bahkan tak sedikit yang berharap bayinya nanti tumbuh menjadi anak yang cerdas. Maka dari itu, tak heran bila ibu hamil berusaha mengonsumsi banyak makanan bernutrisi tinggi.

Sebuah penelitian baru mengungkapkan ibu hamil yang rutin sarapan makanan tradisional Inggris dapat membantu meningkatkan kecerdasan bayinya. Hasil ini didapatkan setelah para ahli melakukan penelitian terhadap lebih dari 24 bayi.

Ternyata, bayi yang ibunya mengonsumsi banyak kolin selama tiga bulan terakhir masa pengobatan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam tes untuk mengukur IQ. Para bayi itu memiliki salah satu tanda kepintaran yaitu kecepatan pemrosesan informasi yang lebih tinggi.

Sarapan tradisional Inggris sering dianggap kurang baik bagi kesehatan. Namun nyatanya menu sarapan kaya akan nutrisi yaitu kolin. Masyarakat Inggris senang mengonsumsi daging asap dan telur. Kandungan kolin yang tinggi dapat ditemukan pada kuning telur dan daging merah tanpa lemak.

Seorang profesor nutrisi dari Cornell University, Profesor Marie Caudill mengungkapkan hasil penelitian yang sebelumnya berlaku untuk hewan ternyata berlaku juga untuk manusia. “Ada kesepakatan luas bahwa nutrisi tunggal yaitu kolin memiliki manfaat seumur hidup pada fungsi kognitif keturunan. Dengan begitu ibu bisa melengkapi dietnya dengan menambahkan jumlah nutrisi yang dikonsumsinya,” tutur Profesor Marie seperti yang dikutip dari Mirror, Rabu (10/1/2018).

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Journal of Federation of American Societies for Experimental Biology itu sangat penting untuk mengingatkan para ibu hamil tentang konsumsi kolin selama kehamilan. Pasalnya masih banyak ibu hamil kurang mengonsumsi kolin sesuai dengan jumlah yang disarankan yaitu 450 mg per hari. Menurut seorang psikolog perkembangan di Departemen Ilmu Gizi, Dr Richard Canfield, menjelaskan salah satu penyebab berkurangnya asupan kolin karena tren dan praktik diet yang tengah populer.

"Ada banyak makanan kaya kolin yang memiliki reputasi buruk akhir-akhir ini. Sebagai contoh banyak orang yang menganggap telur mengandung kolesterol tinggi. Selain itu, daging marah sering dihindari karena kandungan lemaknya tinggi. Hal itu dapat menghalangi ibu hamil untuk tidak memakannya sama sekali,” pungkas Dr Richard.

