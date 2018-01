SELEBRITI kenamaan mungkin ada yang mengandalkan jasa fashion atau personal stylist dalam menentukan gaya berbusana. Namun, tak demikian yang dialami oleh Kim Kardashian.

Ya, bukan fashion stylist yang kerap memberikan saran terkait perubahan gaya berbusana. Sang suami, Kanye West lah yang disebut-sebut justru berperan dalam hal penampilan Kim Kardashian sejak keduanya dekat pada 2012.

Hal ini dibuktikan sejak satu tahun belakangan, Kim mulai mengubah gaya berbusana yang terinspirasi dari penampilan ala 90-an. Perubahan itu ternyata tak lain dan tak bukan merupakan saran dari sang suami yang melihat bila mode tersebut cocok dan dirasa akan kembali tren.

“(Kanye) mengirimkanku email yang berisi, ‘Kamu tidak bisa lagi menggunakan kacamata lebih besar lagi. Sekarang semua tentang kacamata berbingkai kecil’,” kata Kim, dalam sebuah episode reality show Keeping Up with The Kardashians, baru-baru ini.

Kala itu, Kim menggunakan bodysuit ketat, rok mini hitam dari bahan kulit, dan kacamata berbingkai kecil yang dipilih oleh sang suami. “Dia mengirimkan ku ini, banyak foto-foto penampilan 90-an dengan kacamata kecil,” lanjut Kim.

Setelah ucapan prediksi Kanye tersebut, benar saja kacamata hitam berbingkai kecil nyatanya semakin populer. Tren ini dimulai pada keluarga Kardashian-Jenner, seperti Kourtney Kardashian

Kylie dan Kendall Jenner. Hingga tren kacamata hitam berbingkai kecil juga turut diramaikan oleh selebriti dunia, seperti Bella Hadid dan Selena Gomez.

Perihal urusan gaya busana Kim, Kanye bisa dibilang cukup cerewet. Bahkan, Kim kerap kali mencoba memadumadankan busana dan meminta pendapat ayah dari dua orang anaknya tersebut/

“Kamu ingin pria mu berpikir bahwa kamu seksi. Aku menggunakan sesuatu dan Kanye akan bilang ‘Tidak, itu tidak bagus untukmu’ dan aku akan mempercayainya,” kata Kim dalam sebuah wawancara pada 2013 silam.

Hal yang sama juga diungkapkan Kim melalui tayangan ‘Live With Kelly and Michael’ pada 2015 lalu, Kim mengaku sang suami kerap mendandaninya.

“Dia (Kanye-red) benar-benar mendandaniku. Aku benar-benar percaya dengan pendapatnya,” tukas wanita 37 tahun itu, seperti dilansir HuffingtonPost, Kamis (10/1/2018).

(hel)