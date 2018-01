MELIHAT karakter pasangan saat pertama kali melakukan kencan ternyata bukanlah hal yang mudah. Kebanyakan pasangan bahkan memiliki tingkat narsisme yang tinggi namun belum ditunjukkan saat pertama kali kencan sehingga menyebabkan banyak orang akhirnya menjalin hubungan dengan mereka.

Narsis termasuk ke dalam gangguan kepribadian atau mental ketika seseorang secara berlebihan mementingkan diri mereka sendiri dan kurang berempati dengan orang lain. Psikolog Craig Malkin dan seorang penulis buku Rethinking Narcissism berkata, “Meskipun ada banyak jenis narsisme, ciri umum bisa terlihat jika mereka memiliki kesamaan untuk berbagi kerentanan emosional.”

Melansir dari Huffingtonpost, Malkin dan pakar lain memberitahukan bahwa ada beberapa sifat lainnya yang mereka punya. Agar tidak salah pilih pasangan, yuk simak penjelasan bagaimana melihat sifat narsisme pada pasangan berikut ini.

Merencanakan acara kencan Anda

Mungkin akan menyenangkan jika pasangan merencanakan segalanya ketika acara kencan Anda. Namun, pasangan atau seorang yang memiliki sifat narsis memiliki alasan khusus lain.

“Alih-alih meminta apa yang mereka mau, narsisis sering mengubah acara untuk membuatnya sebisa mungkin terjadi,” jelas Malkin.

Jika acara tidak berjalan sesuai dengan kehendak mereka, maka ia akan menuntut agar semuanya berjalan sesuai keinginan mereka.

Ingin disanjung

Orang yang memiliki sifat narsis kebanyakan ingin selalu disanjung dan mendapat pujian dari orang lain atau pasangannya. Perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan berlebih jelas dimaksudkan utnuk memenangkan hati seseorang. Hal inilah yang menjadi pertanda bahwa orang tersebut memiliki sifat narsisme.

Selalu menyelipkan obrolan tentang diri mereka

Kebanyakan narsisis adalah seorang yang pembual. Mereka selalu menemukan cara untuk menyelipkan obrolan sederhana tentang diri mereka ke dalam percakapan. Mereka adalah seorang yang ahli dalam mencari kesan tentang diri mereka dari orang lain dan menjaga kesombongan sejak awal bertemu.

Kasar

Memperhatikan interaksi antara orang narsis dengan pelayan atau staff bisa menjadi salah satu indikasi bagaimana mereka akan memperlakukan Anda sebagai pasangan nanti. Darlene Lancer seorang penulis Codependency for Dummies and Dealing with a Narcissist mengatakan bahwa kekasaran mereka bisa mengisyaratkan kemarahan terpendam dan menyebabkan emosi sehingga bersikap kasar.

Umur hubungan pendek

Biasanya jika Anda berkencan dengan narsisis, mereka mungkin akan mengatakan bahwa sedang mencari pasangan hidup. Namun, hubungan Anda dan pasangan akan selalu berakhir dengan cepat karena menemukan beberapa kekurangan dari pasangan dan memilih untuk mengakhiri hubungan.

(tam)