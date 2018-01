HUBUNGAN Jennifer Lopez dan Alex Rodriguez sepertinya menunjukkan ke arah yang makin serius. Terbukti mereka kini gencar mengakrabkan anak-anak yang lahir dari pernikahan sebelumnya.

Jennifer Lopez dan Alex Rodriguez tampak duduk bersama 4 anak di pertandingan Lakers di Los Angeles melawan Hornets beberapa hari lalu di Staples Center. Mereka duduk di kursi penonton paling depan.

Pasangan ini terlihat begitu bahagia membawa anak-anak mereka yang menggemaskan bersama-sama menyaksikan pertandingan basket yang dimenangkan Hornets sebagai tim tamu.

Anak kembar Jennifer yang berusia 9 tahun Max dan Emme duduk bersama kedua anak perempuan Alex, Natasha (13) dan Ella (9). Pada kesempatan itu orangtua mereka mengubah kencan menjadi waktu untuk keluarga. Mereka mencoba mengakrabkan anak-anak yang mungkin suatu saat akan menjadi satu keluarga.

Dari akun Instagram Alex, ia memerkan foto kebersamaan tersebut. Dalam keterangan foto ayah dua anak ini menulis “Friday night, family night” yang artinya “Jumat malam, malam keluarga.”

Dari foto itu semua terlihat senang. Mereka tertawa dan tersenyum bersama sambil sesekali mengunyah popcorn. Namun, Max tampak sedikit lelah. Ia terlihat beberapa kali terlihat bersandar ke tubuh sang ibu dan tidur di pangkuannya. Bahkan saat Alex mengambil foto bersama, max tak begitu terlihat di foto.

Sebelum menjalin hubuangan J.Lo dan Alex sudah pernah bertemu 12 tahun yang lalu. Kala itu pelantun lagu If You Had May Love ini masing menjadi istri Marc Anthony. Tapi baru beberapa tahun lalu mereka dekat, saat mereka berdua berstatus single, Jennifer yang lebih dulu melakukan langkah untuk mengenal Alex.

Setelah kebersamaan dua keluarga ini, bagaimana hubungan Jennifer Lopez dan Alex Rodriguez selanjutnya? Kita nantikan saja!

