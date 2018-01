SEGALA hal yang menyangkut sosok orang terkenal, salah satunya para anggota keluarga kerajaan Inggris memang selalu menarik untuk disimak.

Tidak terkecuali, soal Princess Charlotte. Walaupun baru saja menginjak usia 2 tahun, Putri Charlotte yang baru saja memulai masa sekolahnya pada awal pekan ini ternyata sudah membuka sebuah pub loh.

Eits, jangan terkejut terlebih dahulu! Sebab, pub ala Putri Charlotte ini bukan merupakan pub yang dibangun oleh keluarga Kerajaan Inggris khusus untuk adik dari Pangeran George ini. Akan tetapi, sebuah pub yang hadir dan diberi nama Princess Charlotte sebagai bentuk penghormatan untuk putri dari Prince William dan Duchess of Cambridge ini.

Disebutkan lebih jelas, pub Princess Charlotte yang berlokasi di Colchester, Essex ini walaupun baru saja beroperasi kurang dari sebulan. Namun sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari para masyarakat sehingga pub ini sekarang menjadi booming.

"Respon yang diberikan para tamu-tamu lokal sejauh ini menakjubkan, dan tim di pub bekerja keras untuk memastikan semua orang bisa terlayani dengan baik," papar Heydon Mizon selaku managing director of McMullen brewery, yang notabene sebagai pihak pengelola pub, kepada People, seperti dikutip Foxnews, Rabu (10/1/2018).

Heydon menambahkan, setiap minggu pub Princess Charlotte melayani ribuan hidangan makanan.

"Kami telah menyajikan kurang lebih sekitar 2500 hidangan setiap minggunya, dan membutuhkan truk pengangkut barang terbesar kami untuk mengantarkan bir," tambah Heydon.

Untuk ambience dari pub yang bisa ditempuh dua jam dari London ini, disebutkan pub Princess Charlotte hadir dengan nuansa pub atau bar klasik yang sebenarnya dengan roaring fires, tong ales yang dibuat oleh pengrajin lokal, minuman bir berkelas dunia, serta minuman wine lezat, ayam rotisserie panggang.

Sedangkan untuk menu makanan, menu hidangan klasik ala Inggris seperti fish and chips, Toad in the hole dan puding Yorkshire pastinya juga tersaji di pub ini dengan harga yang dibanderol senilai kurang lebih 10,45 Euro atau sekira Rp167.646.

Sementara itu, pemberian nama anggota keluarga kerajaan pada sebuah tempat sebagai salah satu bentuk wujud penghormatan ini sendiri, menurut British Heritage, tradisi penamaan pub untuk menghormati monarki telah menjadi pertanda simbolisme mahkota sejak abad ke-14 ketika Richard II memerintah Inggris.

