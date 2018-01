WAJAR rasanya bagi para penggemar sebuah serial drama televisi atau film memiliki keinginan untuk bisa mencicipi langsung tempat-tempat yang diperlihatkan oleh serial drama atau film tersebut.

Misalnya, wajar jika para penggemar serial televisi Game of Thrones mempunyai keinginan untuk bisa merasakan bagaimana sih rasanya menghabiskan malam di Winterfell, atau The Wall dengan Night's Watch.

Nah, rasanya kabar satu ini bisa jadi sesuatu yang membahagiakan para penggemar alias pencinta Game of Thrones. Bagaimana tidak? Pasalnya, seperti diwarta Delish, Kamis (11/1/2018) kini impian para penggemar Game of Thrones (GoT) untuk bisa menghabiskan malam seperti di Winterfell atau The Wall bisa terwujud nyata dengan kehadiran Lapland Hotels' SnowVillage di Finlandia.

Bangunan hotel ini disebutkan dibangun benar-benar dengan menggunakan es dan salju, dan hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih satu bulan untuk dibangun dengan sempurna. Lebih lanjut, sebenarnya setiap tahunnya ice hotel atau hotel dari bongkahan es memang dibangun, namun untuk 2018 ini perusahaan yang bersangkutan bekerja sama dengan HBO Nordic untuk bisa menampilkan hotel bertemakan Game of Thrones.

Soal biaya, untuk bisa menginap di sini para tamu dikenakan biaya sebesar USD200 atau kurang lebih Rp2,6 juta per malamnya. Hotel ini hadir dengan total 24 kamar, termasuk di dalamnya 10 kamar tipe suites yang semuanya diberi desain pahatan es spesial di area bagian dindingnya, di mana para tamu yang menginap bisa menikmati Braavosi Hall of Faces, tahta besi yang terbuat dari es, hingga White Walkers.

Selain itu, selama menginap di hotel dingin ini para pengunjungnya juga bisa melakukan berbagai macam variasi kegiatan. Mulai dari mendatangi restoran es, minum-minum di ice bar, menaiki hewan rusa, hingga mengikuti lokakarya pahatan patung es.

Jika berniat untuk mengunjungi dan bermalam di hotel Game of Thrones ini, pastikan Anda membungkus diri dengan pakaian seperti coat, sweater, dan jaket tebal karena disebutkan temperatur di dalam hotel berada di titik 23 derajat Fahrenheit.

Selain itu, harus bergegas melakukan pemesanan kamar, sebab hotel bertema Game of Thrones ini hanya dibuka hingga 8 April mendatang, dan para tamu hanya diperkenankan untuk menginap selama satu hari dan menghabiskan sisa waktu yang ada di kabin Lapland Hotels yang lebih hangat di dekat hotel.

