KETIKA udara sedang dingin, atau sedang merasa lesu untuk beraktivitas, mengemil biasanya jadi kegiatan yang enak untuk dilakukan.

Mengemil di sela-sela waktu lenggang, memang menyenangkan. Untuk mengemil, biasanya orang memilih snack atau kudapan ringan seperti cokelat.

Di pasaran biasanya dijual produk cokelat yang dikemas dengan bungkusan cokelat balok dan permen ukuran normal. Namun jangan salah, sekarang ternyata ada kudapan cokelat yang hadir dengan ukuran tidak normal karena hadir dengan bentuk kemasan yang sangat besar.

Sebagaimana diwarta Metro, Kamis (11/1/2018) ternyata ada kudapan cokelat besar yang kemasannya memiliki tinggi mencapai 3ft atau sekira 91 sentimeter! Camilan cokelat ini pertama kali muncul, melalui unggahan sebuah pengguna sosial media Reddit dari akun pengguna bernama Joycieejuice.

Dalam pesan yang ia unggah ke akun Reddit-nya tersebut, Joycieejuice menampilkan foto bagaimana bungkusan camilan cokelat itu besarnya hampir mencapai setengah dari tinggi sang ayah yang memiliki tinggi 5'7" atau sekira 170 sentimeter.

"A large bag of dark chocolates my parents bought at TJ Maxx that has 2000 chocolates inside. (Next to my 5'7" dad)," tulis Joycieejuice sebagai keterangan fotonya.

Lebih lanjut diketahui, camilan cokelat super besar ini ternyata hadir dengan ukuran kemasan seberat 22lb alias 9,9 kilogram dan tinggi mencapai 91.44 sentimeter dan memuat kurang lebih 2000 potongan cokelat. Camilan cokelat super besar dan super berat ini sendiri disebutkan ditemukan di sebuah department store, TJ Maxx. Menurut keterangan dari Mashable, camilan cokelat ini dijual oleh Chocxo, sebuah perusahaan cokelat asal California, Amerika Serikat.

Soal harga, Joycieejuice mengungkapkan bahwa orangtuanya membeli cokelat tersebut dengan harga hanya senilai USD120 atau kurang lebih Rp1,6 juta. Jauh lebih murah dibandingkan harga biasanya yang bisa mencapai kurang lebih USD325 atau sekira Rp4,3 juta.

Well, mungkin camilan cokelat satu ini bisa bertahan sebagai camilan untuk dikonsumsi selama berbulan-bulan ya, karena terisi oleh 2000 buah potongan cokelat.

(tam)