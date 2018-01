INDUSTRI fashion Tanah Air memang masih sedikit di belakang jika dibandingkan dengan betapa kencang dan dinamisnya industri fashion di Amerika ataupun Eropa.

Akan tetapi, kondisi di atas tidak menjadikan hasil karya dari para desainer Indonesia berarti kalah dengan karya rancangan para desainer ternama dunia, yang rancangannya digemari di mana-mana oleh banyak orang.

Seperti yang ditunjukkan oleh master aksesori Indonesia, Rinaldy Yunardi. Pelaku dan penikmat dunia fashion dan seni Tanah Air pasti sudah sangat familiar dengan nama desainer satu ini, apalagi di beberapa tahun belakangan ini.

(Baca Juga: Pesona 5 Selebriti Wanita Berdarah Batak, Cantik-Cantik Semua!)

Kali ini, Rinaldy kembali membawa berita baik dan membanggakan Indonesia. Bagaimana tidak, setelah di 2017 kemarin karya-karya jeniusnya mulai dari anting, headpieces, sepatu hasil tangan dingin Rinaldy dikenakan oleh nama-nama besar di industri hiburan dunia, mulai dari Paris Hilton, Janet Jackson, Kylie Jenner, Katy Perry, hingga Mariah Carey. Desainer yang akrab disapa Yungyung ini kembali menorehkan prestasi di dunia internasional. Ada apakah gerangan?

Melalui laman akun Instagram pribadi dan laman akun resmi Rinaldy Yunardi (rinaldyyunardi & rinaldyyunardiofficial, Rinaldy mengabarkan bahwa salah satu rancangan headpiece dirinya berhasil tampil di ajang kontes pencarian model ternama dunia besutan supermodel Tyra Banks, America's Next Top Model di season ke 24 ini.

Dalam foto tersebut, terlihat seorang finalis, Maggie Keating sedang melakukan pemotretan dengan mengenakan headpiece warna broken white rancangan Rinaldy Yunardi dan berbalut gaun dari Nicola Formichetti, yang dikenal luas sebagai artistic director dari label Italia, Diesel dan sosok yang sering bekerja sama dengan penyanyi dunia.

Bisa menampilkan salah satu karyanya di ajang sekelas America's Next Top Model, Rinaldy mengaku dirinya sebagai desainer merasa sangat senang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini.

"Happy banget pastinya, apalagi fotografernya terkenal banget. Selain itu, di musim ke 24 ini kan Tyra Banks baru balik lagi," ungkap Rinaldy kala dihubungi Okezone, Jumat (12/1/2018) melalui pesan.

Lebih lanjut, Rinaldy menjelaskan untuk membuat headpiece bermaterial bahan kain ini, dirinya tidak membutuhkan waktu cukup lama.

(Baca Juga: Keren! Desainer Rinaldy Yunardi Raih Penghargaan Desain Internasional Tertinggi di Dunia)

“Proses pembuatan sekitar dua minggu. Ini buatnya di workshop yang berlokasi di Jakarta, baru langsung dikirimkan ke Amerika Serikat,” tambahnya.

Sementara itu, selain Rinaldy Yunardi, ada lagi dua desainer ternama Indonesia yang juga berhasil menampilkan karya rancangannya dalam America's Next Top Model Cycle 24 ini. Yakni Adrian Gan dengan gaun sleeveless warna hitam yang dideskripsikan sebagai "fully french jais beaded bodice with antique glass beads and skirt made of emu feathers". Gaun tersebut dipakai oleh finalis bernama, Erin Green serta desainer Monica Ivena dengan gaun merah mawar ber-cutting ruffles, "Wonderland Gown" yang dikenakan oleh salah satu finalis, Kyla Sorad.

(tam)