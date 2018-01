BANYAK orang beranggapan memelihara hewan di rumah repot, takut penyakit dan bau! Tapi sebagai pet lovers, memelihara hewan adalah hal yang menyenangkan dan menjadi gaya hidup kaum urban.

Para ahli kesehatan pun mengakui dengan memelihara hewan di rumah akan membuat hati sang pemilik menjadi lebih relaks dan meningkatkan kesehatan psikis. Tak lupa kita pun akan melihat beragam tingkah lucu hewan yang kita pelihara, mulai dari kucing, hamster, ikan dan anjing.

Karena menggemaskan nan lucu, beberapa film animasi banyak yang menggunakan hewan sebagai karakter utamanya, contohnya saja kucing dan anjing karena cukup dekat dengan kehidupan manusia. Tak hanya pelihara anjing atau kucing yang lucu, ada pet lovers yang suka pelihara hewan yang tak biasa seperti reptil.

Reptil pun bisa kamu jadikan sebagai salah satu sahabat sejatimu layaknya hewan peliharaan lainnya.

Okezone Weekend pun bakal mengulik lebih dalam edisi spesial hewan-hewan yang bisa jadi peliharaan, dari mulai tips perawatan, vaksin hewan, jenis-jenis hewan, serta kisah-kisah haru penyelamatan hewan. Bagi pet lovers bisa intip juga hewan-hewan kepunyaan selebritis dengan perawatan harga yang fantastis, hingga kisah persahabatan hewan yang tak kalah menarik.

Kanal lifestyle.okezone.com pun bakal melengkapi untuk pets lover dengan info referensi salon hewan, cafe-cafe lucu bertema hewan, cara grooming hewan peliharaan hingga busana-busana khusus hewan yang menggemaskan.

Semua kebutuhan info pets lover bakal Okezoners sajikan pada Sabtu-Minggu 13-14 Januari 2018, so check this out ya pet lovers!

(ren)