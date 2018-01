AWAL tahun ini dimanfaatkan oleh pasangan Hamish Daud dan Raisa Andriana untuk berlibur ke luar negeri. India adalah negara yang menjadi tujuan mereka menghabiskan waktu bersama. Hal itu terlihat dari beberapa unggahan foto di akun media sosialnya masing-masing.

Dalam sebuah foto yang diunggah Hamish ke akun Instagram pribadinya, @hamishdw, ia mengungkapkan alasannya ke India adalah karena ingin melihat keindahan alam. “The main reason we came to India was to experience the nature & see a Bengal tiger in the wild.. India now has 50 tiger reserves & homes about 70% of the worlds tiger population. I really admire the local people and their care towards conservation,” tulis pria berusia 37 tahun itu seperti yang dikutip Okezone, Jumat (12/1/2018).

Hamish yang juga seorang pencinta alam ingin melihat secara langsung harimau Bengal di alam liar. Dijelaskan olehnya bahwa India memiliki 50 ekor harimau yang dilindungi dan sekira 70% populasi harimau di dunia berasal dari sana. Pria yang juga berprofesi sebagai arsitek itu mengaku kagum dengan kepedulian masyarakat setempat untuk melindungi konservasi.

Hamish dan Raisa mengunjungi hutan liar yang Ranthambore National Park. Di sana mereka mendapatkan kesempatan untuk melihat harimau dan rusa. Hamish bahkan sempat merasakan sensasi menaiki unta.

Kegiatan yang mereka lakukan tak hanya itu saja. Pasangan yang menikah pada 3 September 2017 itu berkesempatan menjelajah kawasan hutan dengan mobil offroad dan menikmati waktu matahari tenggelam sambil menyesap secangkir minuman hangat.

Saat menikmati pemandangan itu, terlihat Hamish mengenakan sweater berwarna pastel dan celana panjang hitam yang dipadankan dengan sepatu berwarna coklat. Sedangkan dari belakang Raisa tampak mengenakan baju berwarna putih dibalut dengan pashmina berwarna pastel dengan corak marun dan memakai sepatu kets. Rambut panjangnya pun terlihat dikuncir dengan tidak teratur.

Sementara itu, pada saat menjelajah hutan Hamish terlihat menggunakan cape dan topi berwarna pastel serta jaket berwarna hijau army. Penampilan Raisa pun tak berbeda dengan suaminya. Ia mengenakan jaket berwarna hijau army pula.

