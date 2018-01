JAKARTA - Perut six pack merupakan dambaan kaum pria. Untuk membentuk perut menjadi lebih berisi, banyak lelaki yang rela melakukan berbagai jenis olahraga, mulai sit up, plank, curl up hingga pulse up yang bisa membentuk otot perut.

Namun faktanya, olahraga saja tidaklah cukup untuk membentuk perut six pack. Ahli gizi dari Canyon Ranch di Tucson, Arizona, Kasey Brixius, RDN mengatakan, lemak yang sudah ada di perut tidak bisa begitu saja hilang dengan olahraga.

"Anda tidak dapat mengurangi efek dari diet yang buruk hanya dengan latihan, terutama untuk area yang tergantung pada lemak dan membengkak (di perut)," kata Kasey.

Lalu apa saja yang bisa membantu membentuk perut menjadi sixpack selain olahraga? Seperti dilansir Health, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

1. Makan secara teratur

Kasey menyarankan untuk makan secara teratur setiap 4-5 jam sekali, baik makan besar atau camilan. "Tubuh tidak dapat secara efisien melepaskan enzim pencernaan untuk memecah makanan dengan benar saat pola makan terganggu, stres, atau sedang dalam perjalanan," jelasnya.

2. Penuhi asupan serat

Serat bisa membantu pertumbuhan otot-otot perut. Anda bisa mendapatkan serat dengan mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian.

3. Tambahkan asupan protein

Konsumsi telur tanpa kuning, daging tanpa lemak, atau kacang-kacangan dan protein nabati lainnya. Hal ini bisa membantu membentuk otot perut. Seperti diketahui protein bisa membentuk otot perut sehingga perut menjadi six pack.

(ris)