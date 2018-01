KAKI merupakan bagian tubuh yang harus dijaga kebersihannya. Memakai alas kaki saat berkeringat seperti sepatu bisa menyebabkan sepatu menjadi bau dan kuman tinggal di dalamnya jika tidak rutin dibersihkan.

Brian Fullem seorang ahli penyakit kaki dan penulis buku The runner’s Guide to Healthy Feet and Ankles menjelaskan bahwa sebagian besar masalah yang muncul pada kaki benar-benar normal dan dapat diobati. Melansir dari Prevention, berikut 5 masalah yang dapat terjadi pada kaki dan cara penanganannya.

1. Kuku tumbuh di dalam Kulit

Saat kuku tumbuh di dalam kulit, hal ini dapat menyebabkan kemerahan dan ketidaknyaman. Menurut Fullem, salah faktor utamanya adalah pemotongan kuku yang tidak benar. Untuk menghindarinya, selalu potong kuku sedikit membulat namun jangan sampai terlalu turun ke sudut. “Sering kali, ujung tajam yang tertinggal akan tumbuh di kulit dalam satu atau dua bulan dan bisa menyebabkan infeksi buruk.” ujar Fullem. Cara penanganannya, cukup rendam dalam air hangat yang telah dicampur dengan garam epsom selama 10 menit. Oleskan juga salep antibiotik seperti Neosporin dua kali dalam sehari.

2. Kuku Menebal dan Berubah Warna

Jika kuku kaki sangat tebal, kotor, dan menyebabkan Anda sakit, kemungkinan besar Anda terkena jamur kuku. Namun, kabar baiknya jamur ini tidak akan mengancam dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Fullem juga mengatakan harus menyemprotkan beberapa semprotan anti jamur di sepatu dan kaki agar tidak menyebabkan penyakit yang lebih serius.

3. Kuku Kaki Menghitam

Penyakit ini bisa diderita oleh para penari, pelari,dan mereka yang sering melompat. “Kuku kaki yang sering tertekan di ujung sepatu akan menciptakan lempuhan darah di bawah kuku yang lama kelamaan menjadi hitam.” tutur Fullem. Cara penanganan penyakit ini adalah dengan mengoleskan salep antibiotik atau dicabut keseluruhan kuku. Jika muncul tonjolan yang berisi cairan bisa dengan ditusuk jarum yang telah disterilkan untuk mengeluarkan cairan tersebut. Kuku yang dicabut akan tumbuh dalam waktu enam sampai sembilan bulan.

4. Tumbuh Daging di Kuku

Kuku yang ditumbuhi daging sering disebut dengan kutil plantar. “Kutil disebabkan oleh virus verrca vulgaris dan bisa berkembang biak yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dikenal dengan fenomena Koebner.” jelas Fullem. Virus ini mudah menyebar jika seseorang melakukan kontak fisik dengan orang yang sudah terinfeksi. Namun sayangnya, kebanyakan kutil yang diobati tidak merespon dengan baik pengobatan OTC. Fullem mengatakan, ia menggunakan obat yang disebut Chathacur-PS dan menyarankan untuk mengonsumsi 15 mg seng dan 10.000 IU vitamin A dua kali sehari. Vitamin A dapat membantu lebih cepat pengurangan dampak dari virus sedangkan seng membantu tubuh dalam menjaga kekebalan tubuh.

5. Retak dan Kaki Berdarah

Penyakit ini adalah infeksi jamur yang bisa menyebabkan kaki menjadi merah, terkelupas, dan mengalami pendarahan. Biasanya penyakit ini dialami oleh para atlet disebut penyakit kaki atlet. Namun untungnya, kaki atlet ini merespon dengan baik pengobatan dengan krim topikal dan lotion. Jika Anda menderita penyakit ini, cukup diobati dengan rutin oleskan krim jamur satu atau dua kali sehari dalam sebulan. “Menghilangkan kelembapan adalah cara termudah untuk menghindari penyakit ini.” kata Fullem. Ia juga menyarankan untuk menyemprotkan antiperspirant ke kaki dn keringkan sebelum mengenakan kaus kaki.

(dno)