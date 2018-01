VICTORIA Beckham kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena prestasinya atau kesuksesan dia dalam mencipta item fashion yang menjadi incaran banyak kaum hawa di seluruh dunia. Tapi, keputusannya dalam memilih model di kampanye kacamata terbarunya.

Ya, belum lama ini Victoria Beckham mengeluarkan foto terbaru dari produk kacamatanya dalam koleksi Victoria Beckham Eyewear Spring Summer 2018. Sebagai representasi yang baik, Victoria memilih seorang model yang terbilang cantik dengan rambut pendeknya yang memukau. Sebetulnya jika dilihat dari postur wajah, si model terlihat tidak memiliki masalah.

Tapi, masalah muncul ketika iklan itu menampilkan keseluruhan tubuh sang model. Banyak netizen yang percaya bahwa Victoria melanggar perjanjiannya sendiri di mana dia tidak akan menggunakan model yang memiliki penyakit di tubuhnya. Sebab, model yang dipakai Victoria dianggap terlalu kurus dan foto tersebut pun dianggap netizen sebagai bentuk dukungan anoreksia atau berusaha mati-matian untuk terlihat kurus dan mempertahankan berat badan yang sangat kurus.

Dilansir dari Daily Mail, Senin (15/1/2018), banyak warganet yang kemudian langsung mengecam Victoria atas keputusannya itu. Sang model yang diketahui bernama Giedre Dukauskaite, dianggap melakukan tindakan menahan rasa lapar berlebih sehingga tubuhnya sangat kurus. Dan karena itu, banyak orangtua di media social yang menentang kampanye kacamata ini.

“Gambar-gambar ini jelas menjelaskan kenapa anak saya yang masih kecil sudah berpikir untuk ingin sekali makan sedikit demi tubuh yang kurus dan menjadi pusat perhatian,” ucap salah satu warganet yang kesal dengan aksi Victoria.

Komentar negatif juga datang terkait dengan kampanye ini. “Saya benar-benar tidak habis pikir Victoria akan melakukan tindakan ini. Ketika saya melihat foto iklan kacamata ini, pusat perhatian saya langsung ke tubuh si model, tidak kacamatanya. Dan setelah saya lihat tubuh si model, di otak saya yang ada hanya kondisi menyedihkan seorang perempuan sangat kurus,” tulis salah seorang warganet di Facebook.

Belum berhenti di sana. Banyak netizen juga yang menyesalkan keputusan Victoria akan dirinya yang melanggar janjinya sendiri. “Maaf. Tapi, gambar ini sangat salah. Jika si model memang memiliki bakat tubuh sangat kurus, saya bisa terima. Namun, sepertinya si model melakukan tindakan bodoh,” tulis warganet.

Sebelumnya, Anda mesti tahu bahwa pada 2015 Victoria membela keputusannya dengan mengatakan bahwa semua model yang terlibat di iklan produknya telah dipastikan semua gadis sehat sebelum pertunjukan. Fakta itu juga diperkuat dengan Victoria sebelumnya telah berbicara bahwa dirinya menentang model yang tampil terlalu kurus.

Selanjutnya, pada 2010, dia berjanji untuk mengikuti kampanye 'Healthy is Beauty' yang dibuat oleh Council of Fashion Designers of America dan melarang model yang “tidak sehat” dari pertunjukannya. Karena itu, banyak media luar negeri yang telah menghubungi perwakilan Victoria Beckham untuk memberikan komentar terkait iklan ini.

