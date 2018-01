JAHE merupakan akar tumbuhan yang memiliki beragam manfaat salah satunya menurunkan dan menjaga berat badan. Keistimewaan lainnya, jahe bisa menghilangkan lemak pada perut.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of The Science and Food of Agriculture pada 2014, para peneliti menemukan senyawa yang ada pada jahe mampu menurunkan berat badan setelah masa suplementasi 30 hari. Leptin merupakan senyawa yang ada dalam jahe, berperan membuat perut merasa kenyang dan puas setelah makan dan leptin juga bisa menurunkan berat badan, dikutip dari Healthy and Natural World, Selasa (16/1/2018).

BACA JUGA: 5 Pasangan "Aneh" Ini Bikin Anda Mikir Harus Segera Cari Jodoh, Biar Tak Iri...

Lebih lanjut, para peneliti menyimpulkan suplementasi jahe juga mampu menekan obesitas yang disebabkan oleh makan berlemak tinggi. Studi lain menyatakan suplementasi jahe memiliki manfaat layaknya obat penurun berat badan. Dengan keunggulan kandungan zat yang ada pada jahe, membantu Anda merasa kenyang dan membantu mencerna makanan dengan benar.

Cara jahe membantu menghilangkan lemak pada perut dengan membantu orang yang mengonsumsinya merasa kenyang, jadi makan jahe atau minum jahe bisa membantu keinginan untuk makan berlebihan. Sebagai penekan nafsu makan alami, mengonsumsi jahe adalah salah satu cara terbaik untuk membantu proses penurunan berat badan. Keunggulan lainnya jahe bisa dikonsumsi dengan cara dimasak atau dicampurkan pada the.

Jahe bisa meningkatkan metabolisme untuk membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Sebuah studi menyatakan jahe memiliki efek termogenik yang bisa meningkatkan efek thermic makanan serta bisa meningkatkan perasaan kenyang. Makanan yang memiliki efek termogenik adalah makanan yang bisa meningkatkan suhu tubuh dan membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori. Dalam proses thermogenesis tubuh membakar kalori untuk memanfaatkan makanan yang baru saja dikonsumsi dan mengubah kalori menjadi panas.

Cara mengonsumsi jahe untuk berat badan, Anda bisa memakannya utuh atau mentah. Tapi, sebelum mengunyahnya, Anda bisa mengirisnya tipis terlebih dahulu. Dengan memakannya dengan cara seperti ini, jahe akan membantu tubuh Anda mengatur metabolisme, merangsang pencernaan, mengurangi produksi kortisol, dan meningkatkan energi. Selain itu, Anda juga bisa memarut jahe, lalu menambahkan perasan lemon, dan tambahkan sejumput garam, kemudian campurkan keduanya.

Mengonsumsi campuran jahe dan perasan lemon setiap sebelum makan, bisa mengendalikan nafsu makan Anda dan membantu proses pencernaan. Pada cara yang lainnya, Anda juga bisa menggunakan jahe sebagai bumbu masakan dan kapan pun bisa Anda gunakan. Anda bisa mengiris jahe segar dan tumis, atau bisa juga masukan dalam sup dan saus.

Bagi Anda yang gemar minum teh, jahe juga bisa dicampurkan. Anda bisa meminum campuran teh dan jahe dua atau tiga kali sehari untuk mendapatkan hasil maksimal. Teh jahe cukup mudah dibuat, Anda juga bisa menambahkan perasan lemon. Berikut cara membuat teh jahe untuk menurunkan berat badan.

BACA JUGA: Daftar Artis yang Juga Terkena Gangguan Bipolar seperti Dolores O'Riordan

Berikut cara membuat teh jahe untuk menurunkan berat badan

2 inci (5 cm) jahe cincang halus (atau 2 sdt jahe kering)

4 gelas (1 L) air yang disaring

2 sdm (30 ml) perasan lemon

1-2 sdt (5 ml) madu

Untuk membuat teh jahe, persiapkan sebagai berikut:

Dalam panci kecil, tambahkan air masak hingga mendidih. Matikan api dan tambahkan jahe cincang.

Tutup panci dengan penutup selama 5 menit (ditutup dengan penutup mencegah minyak dan senyawa obat keluar melalui uap).

Saring teh untuk mehilangkan berat badan dan tambahkan perasan lemon dan madu saat teh telah dingin, karena panas yang berlebihan akan menghancurkan manfaat madu.

Madu dan lemon memiliki manfaat kesehatan tersendiri sehingga bisa meningkatkan manfaat teh yang nikmat ini. Nikmati minuman penurun berat badan Anda tiap dua atau tiga kali sehari.

(dno)