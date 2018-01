GAL Gadot diangkat menjadi global ambassador brand kecantikan Revlon. Ia menjadi bintang iklan kampanye terbaru Live Boldly.

Sejak membintangi Fast & Furious 5 pada 2011 lalu, popularitas Gal Gadot terus melejit naik. Miss Israel 2004 itu semakin populer ketika membintangi film Wonder Woman.

Bahkan, tak hanya cantik, perempuan berusia 32 tahun ini juga dikenal sebagai aktivis dan pintar menjaga badan dengan olahraga.

Tak ayal ia terpilih sebagai brand ambassador terbaru Revlon. Sosoknya yang berkarakter dan sering tampil bold , dirasa ideal membawakan kampanye #LiveBoldly. Kampanye yang dirilis pertengahan Januari ini bertujuan menginspirasi perempuan untuk mengekspresikan hasrat, optimisme, kekuatan, dan gaya pribadi.

“Saya sangat gembira. Revlon adalah brand yang ikonik. Ini adalah merek kosmetik pertama yang saya pakai. Ibu dan nenek saya juga memakai produk ini. Saya sangat bersemangat,” kata Gal Gadot, seperti dilansir Popsugar.

Revlon telah mengeluarkan video cuplikan campaign Live Boldly yang menampilkan aktivitas behind the scene Gal Gadot. Kampanye ini coba menyampaikan pesan bermakna soal keberagaman perempuan dan keberanian untuk mengejar mimpi.

“Arti live boldly bagiku, lakukan saja. Jadilah percaya diri. Jadi positif dan kejar apa pun mimpi yang kau miliki,” ujar Gal Gadot, dalam video kampanye yang diunggah Revlon.

Gal Gadot pun sudah mengunggah beberapa video teaser di akun Instagram -nya. Dalam cuplikan tersebut, ia mengenakan busana dan lipstik merah yang bold . Lipstik merah yang dikenakan Gadot terinspirasi dari tokoh Wonder Women yang dilakoninya.

Gal Gadot mampu merepresentasikan sosok bold lewat perannya sebagai aktris sekaligus ibu. Sebagai duta Revlon, Gal bergabung dengan deretan nama besar lain. Nama-nama besar tersebut, di antaranya Gwen Stefani, Emma Stone, Halle Berry, dan Olivia Wilde.

