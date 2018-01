Terus-terusan menahan gugup dan malu di depan pasangan, tak akan menghasilkan solusi apa pun. Terlebih jika menyangkut urusan seks.

Bicara soal seks dengan pasangan akan menambah kepuasan dalam hubungan. Laura Berman, PhD, penulis buku Loving Sex: The Book of Joy and Passion mengatakan, sebagian besar dari kita diajarkan bahwa pembicaraan seks itu tabu atau harus diam. Jadi kita tidak tumbuh dengan izin membicarakan seks.

"Itulah mengapa seks menjadi komponen relasi yang sangat rentan dan berisiko tinggi dan dapat menyebabkan orang mempertanyakan 'Apakah saya cukup baik?' Hal itu sering tidak terucapkan bahkan dengan seseorang yang Anda percaya sekali pun," katanya.

Mengatasi kecanggungan dan melakukan percakapan jujur soal seks bisa membuat hubungan dengan pasangan semakin dekat. Berikut 5 cara melakukan pembicaraan seks tanpa rasa malu, seperti dilansir Realsimple, Rabu (17/1/2018).

Bila ragu atau malu, tulislah

Jika Anda masih khawatir tersandung kata-kata saat memulai percakapan, pertimbangkan dengan menulis perasaan dan saran lewat surat cinta kepada pasangan.

"Menuliskannya bisa menjadi permulaan yang sangat baik untuk percakapan selanjutnya, terutama jika membicarakan beberapa hal yang membuat Anda takut," kata Dr. Berman.

"Minta pasangan Anda membaca surat, kemudian siapkan waktu untuk duduk dan mendiskusikannya."

Tunggu sampai pagi hari

"Alih-alih membicarakan seks saat berhubungan atau setelahnya, sebaiknya tunggu sampai pagi hari ketika cahaya mulai muncul," kata Dr. Berman.

“Katakan sesuatu seperti 'Aku menyukai seks kita atau semalam sangat hebat, dan saya berpikir itu akan benar-benar mengubah saya jika kamu ...'" Kemukakan dulu hal positif, baru sampaikan keinginan.

Dengarkan apa yang pasangan katakan

Percakapan harus dari dua sisi, jadi Anda harus mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang pasangan katakan.

"Misalnya pasangan meminta seks lebih sering, dan ini adalah masalah bagi Anda. Maka coba katakan, 'Aku mendengar apa yang kamu sampaikan, tapi aku ingin lebih persiapan agar mood tetap bagus,’” ungkap Berman.

Lakukan analisis

Memberi pasangan beberapa gagasan untuk meningkatkan romantisme akan jauh lebih efektif daripada hanya mengatakan, "Sensasi itu hilang," kata Dr. Berman. Ia menyarankan Anda memberi dua atau tiga contoh dari apa yang ingin Anda coba di kamar tidur. Bawa buku tentang teknik atau gaya baru yang diinginkan.

(ful)