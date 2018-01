PARA penggemar film zombie tentunya sudah tidak asing lagi dengan serial TV, The Walking Dead. Film yang dibintangi oleh Andrew Lincoln, Norman Reedus, Steven Yeun dan beberapa aktor ternama lainnya ini telah memasuki season ke-8, dan diprediksi akan segera berakhir.

Namun, promosi yang dilakukan oleh production house film tersebut masih terus berjalan hingga saat ini. Dalam waktu dekat, mereka akan kembali meluncurkan produk wine jenis Blood Red Blend dan Cabernet Sauvignon dengan sentuhan unik yang akan membuat Anda merasakan sensasi diteror zombie.

Pada bagian depan botol wine telah disisipi sebuah gambar yang dibuat menggunakan teknologi ‘augmented reality’. Dengan kata lain, gambar tersebut akan terlihat hidup ketika Anda melihatnya melalui sebuah aplikasi khusus bernama “Living Wine Labels”. Aplikasi ini dapat didownload melalui App Store bagi para pengguna iOS atau melalui Play Store bagi pengguna android.

Produk wine ini dipasarkan langsung oleh The Last Wine Company dan diproduksi oleh Treasury Wine Estates. Sebelumnya, mereka telah meluncurkan produk wine jenis Lot18 yang berhasil mendapatkan respons positif dari para penggemar The Walking Dead.

“Produk The Walking Dead Cabernet Sauvignon ini menampilkan segerombolan zombie, dan ketika Anda melihatnya melalui aplikasi Living Wine Labels, mereka akan terlihat hidup dengan efek suara yang sangat nyata. Jika kedua botol didekatkan, karakter zombie akan terlihat sedang bertarung,” tutur The Last Wine Company pada pernyataan resmi mereka, sebagaimana dilansir dari Food & Wine, Rabu (17/1/2018).

Selain The Walking Dead, beberapa perusahaan di dunia juga mulai memproduksi produk wine yang terinspirasi dari tokoh kartun atau karakter dari serial TV lainnya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan animasi ternama asal Jepang bernama Sanrio. Beberapa waktu lalu mereka resmi meluncurkan produk wine dengan tema Hello Kitty, dengan beberapa pilihan rasa.

Jika Anda bertanya-tanya apa yang membuat wine tersebut begitu spesial, jawabannya adalah desain kemasan yang dibentuk unik dan menarik. Botol minuman ini dihiasi karakter Hello Kitty berwarna merah muda pada bagian tengahnya.

Selain itu, disematkan pula simbol hati pada bagian atas botol untuk menambah kesan cantik dan menggemaskan. Sayangnya, produk wine ini dijual secara terbatas atau sekitar 15.000 botol saja yang akan didistribusikan.

