ADA berbagai ungkapan untuk mendeskripsikan kekasih tercinta dalam keterangan foto yang diunggah dalam media sosial. Salah satu yang sering dilakukan adalah menyebut kekasih dalam foto dengan sebutan 'this one' atau 'orang satu ini'.

Biasanya kata tersebut ditulis untuk mendeskripsikan pasangan atau orang istimewa. Selain kekasih, bisa pula sahabat atau teman. Contohnya dengan menuliskan, 'Melakukan kegiatan dengan orang satu ini' (Doing x with this one #couplegoals).

Namun, tahukah Anda bahwa ada makna tertentu dari penggunaan kata 'orang satu ini' atau 'this one' dalam keterangan foto? Diungkapkan oleh pakar kencan James Preece, hal tersebut bisa jadi menunjukkan bahwa hubungan Anda sedang dalam keadaan sulit.

Memang penggunaan kata 'orang satu ini' atau 'this one' sering diartikan sebagai ungkapan sayang karena menggambarkan perhatian kepada orang lain dibandingkan diri sendiri.

Namun, bila digunakan terlalu sering, misalnya dalam beberapa unggahan foto terakhir di media sosial, bisa jadi sang pemilik akun sebenarnya sedang mencoba menjaga jarak dalam hubungan tersebut.

"Kalau mereka benar-benar bahagia maka mereka tidak akan memiliki masalah dengan menyebut 'orang ini' dalam foto sebagai pacar atau pasangan mereka," ujar James Preece, seperti dilansir Independent, Kamis (18/1/2018).

Atau bisa jadi, ada kemungkinan lain seperti indikasi dari ketakutan akan sebuah komitmen. Namun, lebih lanjut, makna tersebut tergantung dari jenis hubungan yang tengah dijalani oleh kedua belah pihak.

"Bisa jadi ini merupakan tahap dini dan mereka tidak yakin dengan apa yang sedang dilalui. Jadi, untuk menghindari banyak masalah, mereka memilih menggunakan kata tersebut," jelas James.

Maksud lainnya, penggunaan kata tersebut bisa dianggap sebagai sebuah taktik kontrol. "Saat mereka tidak siap untuk melabeli hubungan yang dijalani, tapi mereka mencoba menjaganya. Artinya, mereka mungkin tidak pacaran tapi orang lain perlu tahu dan tak bisa mengganggunya," terang James lagi.

