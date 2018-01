TIDAK ada kata “terlalu tua” atau “sudah bukan masanya lagi” untuk melakukan hal-hal berbau romantis kepada pasangan walaupun telah menikah bertahun-tahun. Justru tindakan sederhana seperti mengecup kening, memberikan hadiah secara tiba-tiba, atau menyiapkan makanan kesukaan dapat membuat hubungan bertambah harmonis. Salah satu alasannya karena pasangan merasa dicintai dan dihargai.

Memberikan kejutan kepada pasangan tampaknya adalah prinsip yang dipegang oleh mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Hal itu terlihat saat istrinya, Michelle Obama merayakan ulang tahun yang ke-54. Dari postingan yang diunggah oleh Michelle ke akun Instagram pribadinya, @michelleobama terungkap jikalau Obama memberikannya kado berupa satu buket bunga dan kartu ucapan.

“Thank you @BarackObama for the beautiful flowers waiting for me in the office this morning. You’re my best friend, biggest fan, and getting notes and flowers from you will never get old,” tulis Michelle pada caption foto seperti yang dikutip Okezone, Kamis (18/1/2018).

Dari caption tersebut dapat dilihat bagaimana perasaan Michelle saat menerima hadiah dari suami yang telah menemaninya selama 25 tahun. Ia berterima kasih kepada sosok yang telah dianggapnya sebagai sahabat dan fans beratnya. Bagi Michelle, tidak ada kata tua untuk menerima bunga dan kartu ucapan dari suaminya.

Tak hanya memberikan bunga dan kartu ucapan untuk Michelle, Obama pun menuliskan pesan romantis kepada istrinya. Di akun Instagram pribadinya, @barackobama, ia mengunggah sebuah foto kala dirinya sedang duduk dengan Michelle.

Pada caption Obama menulis, “You're not only my wife and the mother of my children, you're my best friend. I love your strength, your grace, and your determination. And I love you more each day. Happy Birthday, @MichelleObama.”

Bagi Obama, Michelle bukan hanya istri dan ibu dari anak-anaknya, melainkan sahabatnya. Ia mencintai kekuatan, anugerah, dan tekad dari istrinya. Pria berusia 56 tahun itu mengaku semakin mencintai istrinya setiap hari.

Berdasarkan hal di atas, dapat terlihat bahwa hal-hal kecil namun romantis memiliki arti yang besar bagi pasangan. Ini bukan pertama kalinya Obama bersikap romantis kepada Michelle. Ia pernah terlihat memayungi istrinya saat turun dari pesawat terbang dan menjaganya saat hendak menaiki tangga ke pesawat.

