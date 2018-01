PAGELARAN sebuah pesta biasanya identik dengan sajian hidangan mewah yang lezat nan menggiurkan, menggugah selera.

Well, namun tampaknya ini tidak terjadi pada pesta yang digelar penyanyi sekaligus aktor, Justin Timberlake.

Sebab, seperti dilapor Foodbeast, Jumat (19/1/2018) dalam menggelar pesta, tepatnya listening party album terbarunya, 'Man Of The Woods', Justin Timberlake disebutkan memasukkan menu serangga ke dalam menu hidangan untuk pesta yang digelar pada Selasa, 16 Januari 2018 di New York.

Lebih lanjut, sajian menu pada pesta listening party 'Man Of The Woods' kala itu dihadirkan oleh juru masak ternama, Rene Redzepi dari Noma Restaurant. Rene menyajikan dua piring camilan serangga, menu pertama yakni semut dengan bawang putih hitam serta minyak mawar, kemudian menu yang kedua adalah aebleskivers (pancake khas Denmart) yang disajikan dengan belalang.

Sebagai seorang juru masak, Rene Redzepi sendiri diketahui sudah tidak asing lagi untuk memasak mahluk-mahluk seperti serangga untuk dijadikan makanan, dengan piring dan food lab yang didekasikan khusus untuk bisa menampilkan kelezatan dari serangga. Alias dengan kata lain, jika ada ada satu orang yang Anda inginkan untuk memasak serangga untuk Anda, maka Rene adalah orangnya.

 

Namun sayangnya, hidangan camilan serangga yang ada di pesta Justin ini tidak mendapatkan respon dari para tamu yang hadir di pesta tersebut. Berbagai laporan menyebutkan, banyak orang yang ada di pesta merasa terkejut ketika dihidangkan serangga-serangga tersebut. Beberapa dari tamu, bahkan tidak segan mengekspresikan soal hidangan serangga ini ke dalam laman akun sosial media mereka.

Seperti salah satunya, Brian A. Hernandez yang adalah seorang jurnalis yang juga menghadiri listening party Justin ini. Dalam laman akun Twitter pribadinya (BAHjournalist), Brian menginformasikan memang benar adanya ada hidangan kudapan serangga di gelaran pesta seorang Justin Timberlake.

"We just ate grasshoppers and ants with Justin Timberlake, who played us his entire album #ManOfTheWoods before it's released 2/2 ahead of his Super Bowl halftime show. I have tons of feelings about @jtimberlake's new music that I'll share later (we signed an NDA). BUGS = FILTHY,

(Kami baru saja memakan belalang dan semut-semut dengan Justin Timberlake, yang memperdengarkan kami seluruh isi dari album Man Of The Woods sebelum dirilis pada 2 Februari menjelang penampilannya di Super Bowl nanti," begitu kira-kira bunyi cuitan Brian yang diunggah pada Rabu, 17 Januari 2018.

