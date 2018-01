SOAL gaya penampilan dari keluarga kerajaan Inggris, The Duchess of Cambridge, Kate Middleton memang jadi yang terdepan.

Penampilan dari Kate di manapun ia berada, baik itu ketika sedang bertugas mengemban tugas kerajaan, ataupun di saat sedang off-duty bersantai kasual. Gaya penampilan Kate, mulai dari tatanan rambut, potongan busana, sepasang sepatu yang dikenakan, hingga aksesori yang tersemat pada dirinya pasti menjadi pembicaraan di media massa.

Namun kali ini, bukan gaya penampilan ibu dari Pangeran George dan Putri Charlotte yang menjadi headline di berbagai media. Akan tetapi melainkan gaya terbaru dari Pangeran William.

Yup, secara tidak terduga, Pangeran William tampil dengan gaya tatanan rambut terbarunya ketika sedang melakukan kunjungan resmi kenegaraan pada Kamis, 18 Januari 2018 kemarin.

Lebih lanjut sebagaimana dilaporkan Hellomagazine, Jumat (19/1/2018) Pangeran William menampilkan secara perdana potongan rambut terbarunya tersebut ketika melakukan kunjungan ke sebuah rumah sakit anak-anak, Evelina yang berlokasi di London. Walau bukan transformasi gaya yang drastis, namun terlihat jelas kini Pangeran William hadir dengan gaya potongan rambut nyaris plontos.

Di mana memangkas rambut ini diketahui benar-benar baru sekali dilakukan oleh Pangeran William, mengingat pada kunjungan ke Coventry pada Selasa lalu, suami Kate Middleton ini masih terlihat dengan gaya rambutnya yang lama.

Gaya potongan rambut terbaru dari barisan kedua pewaris tahta kerajaan Inggris, yang kini telah menjadi nyaris plontos bersih ini pun sontak mengundang banyak reaksi dari para netizen, khususnya para penggemar keluarga kerajaan Inggris, yang mengemukakan ekspresinya melalui ranah sosial media Twitter.

"Keeping it real," tulis salah satu netizen.

"Excellent… If you don't have much just be honest… top man!," reaksi netizen pengguna Twitter lainnya.

Sebelumnya disebutkan Pangeran William sendiri pernah bergurau soal penampilan rambutnya. Kala itu ia berujar kepada seorang penata rambut, Taz Kabria bahwa memang dirinya tidak memiliki rambut yang lebat dan banyak.

Selain itu, sang Ayah, Pangeran Charles juga di suatu kesempatan pernah bergurau kepada Pangeran William pada saat sesi wedding breakfast di pernikahan William dan Kate kala itu, dengan mengatakan bahwa dengan bertambah tua kini dirinya bisa melihat anak-anaknya bertambah tinggi, sehingga anak-anaknya bisa melihat titik kebotakan (bald spots) dirinya. Sekarang untuk Charles, ia bisa melihat bald spots yang ada pada William.

(tam)